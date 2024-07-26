ua en ru
Пт, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родные Кузьмы приглашают на концерт, посвященный его маме: что известно

Новина українською → Пятница 26 июля 2024 10:55
Родные Кузьмы приглашают на концерт, посвященный его маме: что известно Во Львове пройдет концерт, посвященный маме Андрея Кузьменко (фото: пресс-служба группы "Скрябин")

17.08.2024

17 августа во Львове на территории !FESTrepublic в 19:00 состоится концерт памяти легендарного Андрея Кузьменко.

В этом году событие будет особенно искренним и душевным, ведь посвящено оно маме Кузьмы, которая всегда мечтала, чтобы концерты "Шампанські очі" до дня рождения ее сына проводились ежегодно. Сама Ольга Михайловна, к сожалению, умерла 23 сентября 2023-го...

В этом году организаторами концерта станут отец и родные Кузьмы вместе с VINIL concert agency. На сцене для всех выступит эстрадно-симфонический оркестр Театра Заньковецкой под руководством Богдана Мочурада, с которым неоднократно сотрудничал Кузьма, а также звездные гости, которые представят свои яркие интерпретации легендарных песен "Скрябина".

Добавим, что концерт "Шампанські очі" стал традиционным и неотъемлемым для Львова. В этом году он состоится уже в четвертый раз. Билеты на него можно приобрести по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты
STYLER
Жестокие одноклассники: 6 украинских звезд, которые были жертвами буллинга в школе
Жестокие одноклассники: 6 украинских звезд, которые были жертвами буллинга в школе