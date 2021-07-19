раёк отнесут на море своим концертом в Киеве

В последнее время особенно хочется на море? Что ж, ничего не планируйте на август и заказывайте билет на розовое морское пламя в Киеве! 5 августа, 19:00, ЮБК: герои новой украинской поп-сцены раёк презентуют пластинку "Море огня" (билеты).

"Все не то, чем кажется, и наш дебютный альбом тоже". Десять треков, обещающих танцы, слезы, конец света и божественно-демоническое блаженство. Живая презентация – возможно, такая же иллюзорная, а может и нет – состоится на сцене киевского ЮБК.

"Ощущение апокалипсиса – лучшее из всех чувств". Волнующий и одновременно умиротворенный голос Оксаны Несененко (вокал, лирика) размышляет о любви, тревоге, вере и выборе. Мелодичные и въедливые биты Павла Слободянюка раскрашивают эти мысли и надолго селят их в головы слушателей.

"Лучше палаты вместе". раёк гарантируют совершенно новый опыт живого выступления: общий гипнотический сеанс поможет каждому погрузиться в себя, чтобы обрести покой. Аудио-визуальное сопровождение построят новую реальность, которую не хочется оставлять.