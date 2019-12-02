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Queen Rock and Symphonic: в Киеве покажут грандиозное рок-шоу

Lite » Афиша 02.12.2019 - 16:10
В Киеве состоится Queen Rock and Symphonic Show (иллюстративное фото)
В Киеве состоится Queen Rock and Symphonic Show (иллюстративное фото)

10.04.2020

Год назад мир наблюдал за историей Queen на больших экранах, однако только этой весной у меломанов есть шанс услышать те самые хиты вживую во время знаменитого спектакля авторства телеканала ВВС - Queen Rock and Symphonic Show.

Артистов в этом шоу утверждал сам Брайан Мэй. Знаменитый бас-гитарист Queen, чье имя занесено в Зал Славы рок-н-ролла, и автор таких великих хитов группы, как "We will rock you", "The Show Must Go On" и еще минимум 60 выдающихся песен Queen, лично отобрал более 40 талантливых артистов. Все они прошли сложнейший музыкальный кастинг и теперь готовы воссоздать незабываемую магию звучания культового коллектива.

Во время Queen Rock and Symphonic Show песни легендарной группы будут исполнять четыре невероятные вокалисты и мощная рок-группа из Великобритании.

Важный элемент Queen Rock and Symphonic Show - симфонический сопровождение. Воспроизводить оригинальные концертные аранжировки и эклектичность звучания Queen приглашенным гостям в Киеве будет помогать Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под руководством главного дирижера Владимира Сиренко.

Во время шоу прозвучат самые громкие хиты Queen: "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Don’t Stop Me Now", "Radio Ga Ga" и многие другие.

Заметим, что с момента премьеры в 2000 году Queen Rock and Symphonic Show уже успели увидеть сотни тысяч поклонников группы во всем мире. Проект собрал аншлаги в Австралии, Японии, США и Европе. И вот, наконец, этой весной возродить бешеную энергетику и драйв, что царили на концертах Queen, смогут и украинские меломаны.

Одну из лучших рок-симфонических представок планеты можно будет увидеть во Дворце "Украина" 10 апреля (билеты).

Queen Rock and Symphonic: в Киеве покажут грандиозное рок-шоу

В Киеве состоится Queen Rock and Symphonic Show

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