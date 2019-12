Queen Rock and Symphonic: у Києві покажуть грандіозне рок-шоу

У Києві відбудеться Queen Rock and Symphonic Show (ілюстративне фото)

10.04.2020

Рік тому світ спостерігав за історією Queen на великих екранах, проте лише цієї весни у меломанів є шанс почути ті самі хіти наживо під час знаменитої вистави авторства телеканалу ВВС - Queen Rock and Symphonic Show.

Артистів у це шоу затверджував cам Браян Мей. Знаменитий бас-гитарист Queen, чиє ім'я занесено до Зали Слави рок-н-ролу, і автор таких великів хітів гурту, як "We will rock you", "The Show Must Go On" і ще щонайменше 60 видатних пісень Queen, особисто відібрав понад 40 талановитих артистів. Усі вони пройшли надскладний музичний кастинг і тепер готові відтворити незабутню магію звучання культового колективу.

Під час Queen Rock and Symphonic Show пісні легендарного гурту виконуватимуть чотири неймовірні вокалісти і потужний рок-гурт з Великої Британії.

Важливий елемент Queen Rock and Symphonic Show - симфонічний супровід. Відтворювати оригінальні концертні аранжування та еклектичність звучання Queen запрошеним гостям у Києві допомогатиме Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України під керівництвом головного диригента Володимира Сіренка.

Під час шоу прозвучать найгучніші хіти Queen: "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Don’t Stop Me Now", "Radio Ga Ga" та багато інших.

Зауважимо, що з моменту прем'єри у 2000 році Queen Rock and Symphonic Show вже встигли побачити сотні тисяч шанувальників гурту у всьому світі. Проект зібрав аншлаги в Австралії, Японії, США і Європі. І ось, нарешті, цієї весни відродити шалену енергетику та драйв, що панували на концертах Queen, зможуть і українські меломани.

Одну з найкращих рок-симфонічних вистав планети можна буде побачити у Палаці "Україна" 10 квітня (квитки).

