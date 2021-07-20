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Прямота и искренность: в Киев едет группа Обе Две

Новина українською → Вторник 20 июля 2021 10:58
Прямота и искренность: в Киев едет группа Обе Две Фото: Екатерина Павлова (instagram.com/katya_obe_dve)

28.07.2021

Этот коллектив вызвал фурор, выпустив в 2011 году дебютный альбом "Знаешь, что я делала". Ощутив вокруг себя острую нехватку честных историй, рассказанных с перспективы женщины, группа Обе Две невероятно удачно заполнил эту нишу своими острыми текстами.

Первая пластинка группы со знаковым треком "Милый" стала важным дебютом того времени и прочно закрепила место инди-группы на музыкальной карте. За ней последовали фестивали, переезды, премии критиков и премии. А за ними последовала целая волна артисток нового поколения, которые не боялись прямоты и искренности.

В настоящее время основной штат группы – это солистка и автор песен Екатерина Павлова и саунд-продюсер Дмитрий Емельянов, который также известен своим сотрудничеством с Земфирой. Первой совместной работой Екатерины и Дмитрия стал трек "Мальчик", который стал началом плодотворного многолетнего сотрудничества и экспериментов, продолжающихся и по сей день.

После многолетнего перерыва Обе Две возвращаются в Киев с новыми и старыми песнями, чтобы 28 июля на террасе Д12 увидеть старых и найти новых друзей (билеты).

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