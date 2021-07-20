ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прямота і щирість: до Києва їде група Обе Две

Новость на русском → Вівторок 20 липня 2021 10:58
Прямота і щирість: до Києва їде група Обе Две Фото: Єкатерина Павлова (instagram.com/katya_obe_dve)

28.07.2021

Цей колектив спричинив фурор, випустивши в 2011 році дебютний альбом "Знаешь, что я делала". Відчувши навколо себе гостру нестачу чесних історій, розказаних з перспективи жінки, гурт Обе Две неймовірно вдало заповнив цю нішу своїми гострими текстами.

Перша платівка гурту зі знаковим треком "Милый" стала важливим дебютом того часу і міцно закріпила місце інді-гурту на музичній мапі. За нею послідували фестивалі, переїзди, премії критиків і премії. А за ними послідувала ціла хвиля артисток нового покоління, що не боялися прямоти і щирості.

Нині основний штат гурту – це солістка й авторка пісень Єкатерина Павлова та саунд-продюсер Дмітрій Ємельянова, який також відомий за своєю співпрацею з Земфірою. Першою спільною роботою Єкатерини і Дмітрія став трек "Мальчик", який став початком плідної багаторічної співпраці і експериментів, що тривають й по сьогодні.

Після кількарічної перерви Обе Две повертаються до Києва з новими та старими піснями, щоб 28 липня на терасі Д12 побачити старих і знайти нових друзів (квитки).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вдень +21, а вночі +11: в Україну увірветься різке похолодання
Вдень +21, а вночі +11: в Україну увірветься різке похолодання