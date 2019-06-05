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Поэт Павел Коробчук и группа The Velvet Sun выступят с программой "Ключевые клапаны" в Киеве

Lite » Афиша 05.06.2019 - 15:26
Группа The Velvet Sun (фото: пресс-служба)
Группа The Velvet Sun (фото: пресс-служба)

11.06.2019

11 июня поэт Павел Коробчук и группа The Velvet Sun презентуют новую программу "Ключевые клапаны" в Caribbean Club Concert Hall. Это флагманский проект плодотворного сотрудничества писателя и музыкантов.

Столичная рок-группа The Velvet Sun отличается изысканными гитарными и клавишными соло, которые отсылают к эпохе светлых и солнечных шестидесятых. Музыканты, что отстаивают творческие идеалы 1960-х, играют с необычной для современности душевностью и мелодичностью.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь

The Velvet Sun - Сонце Дарує Намисто (vintage tv)

Украинский писатель и музыкант Павел Коробчук участвовал в десятках фестивалей по всей Украине и за рубежом. Его поэзию изучают дети старшей школы и студенчества, а лирические стихи Павла переведены на 24 языка мира.

Новая музыкально-литературная программа разработана в формате музыкальной презентации новой книги Павла Коробчука "Ключевые клапаны". Премьера программы состоялась в апреле этого года и получила большое признание и симпатии слушателей. 

Павло Коробчук -Лист моряка до доньки

"Ключевые клапаны" - это музыкально-литературное действо, в котором прозвучат поэтические произведения, изысканная украинская лирика, мелодичная музыка и личный авторский взгляд, который никого не оставит равнодушным. 11 июня современная поэзия Павла и легкий грув The Velvet Sun подарят гостям приятный летний вечер вторника! 

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь

Павел Коробчук и группа The Velvet Sun


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