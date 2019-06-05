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Поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun виступлять з програмою "Ключові клапани" в Києві

Lite » Афиша 05.06.2019 - 15:26
Група The Velvet Sun (фото: прес-служба)
Група The Velvet Sun (фото: прес-служба)

11.06.2019

11 червня поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun презентують нову програму "Ключові клапани" у Caribbean Club Concert Hall. Це флагманський проект плідної співпраці письменника та музикантів.

Столичний рок-гурт The Velvet Sun відрізняється вишуканими гітарними й клавішними соло, що відсилають до епохи світлих та сонячних шістдесятих. Музиканти, що відстоюють творчі ідеали 1960-х, грають з незвичною для сучасності душевністю та мелодійністю. 

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

The Velvet Sun - Сонце Дарує Намисто (vintage tv)

Український письменник та музикант Павло Коробчук брав участь у десятках фестивалів по всій Україні та за кордоном. Його поезію вивчають діти старшої школи і студентства, а ліричні вірші Павла перекладені на 24 мови світу.

Нова музично-літературна програма розроблена у форматі музичної презентації нової книги Павла Коробчука "Ключові клапани". Прем’єра програми відбулася у квітні цього року та отримала велику прихильність та симпатії слухачів. 

Павло Коробчук -Лист моряка до доньки

"Ключові клапани" - це музично-літературне дійство, в якому прозвучать поетичні твори, вишукана українська лірика, мелодична музика та особистий авторський погляд, які нікого не залишать без роздумів. 11 червня сучасна поезія Павла та легкий грув The Velvet Sun подарують гостям приємний літній вечір вівторка! 

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Павел Коробчук и группа The Velvet Sun


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