Пиккардийская Терция отправляется в Рождественский тур

Пиккардийская Терция (фото: пресс-служба группы)

09.01.2020, 12.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 17.01.2020, 19.01.2020

Пиккардийская Терция отправляется во всеукраинский тур, который называется "Казка на білих лапах". Уникальностью этой концертной программы является то, что вместе с "пиккардийцами" будут петь талантливые незрячие дети со всей страны.

"Казку на білих лапах" услышат во Львове (9 января, Театр им. М. Заньковецкой), Ровно (12 января), Житомире (13 января), Виннице (14 января), Днепре (17 января). В Киеве легендарный коллектив представит новую концертную программу 19 января в Октябрьском дворце (билеты).

"Казка на білих лапах" - такое название имеет альбом, созданный совместно Терцией и незрячими детьми со всей Украины: из Львова и Днепра, из Ровно и Николаева, из Ивано-Франковска и Тернополя. Автором музыки всех песен из этого уникального сборника выступил один из "пиккардийцев" - Ярослав Нудик.

"Эта программа - это песенная Рождественская сказка, полная, с одной стороны, детской наивностью и искренностью, а с другой, "пиккардийским" профессионализмом и многоголосием. Работая с детьми над альбомом "Казка на білих лапах", мы сами мысленно вернулись в детство – почувствовали то щемящее чудо Рождества, вспомнили те теплые и уютные праздничные дни, те свет и радость, которыми живет ребенок от Дня Святого Николая до Иордана. Всем этим теперь хотим поделиться со слушателями с большой сцены", - рассказывает художественный руководитель вокальной формации Владимир Якимец.

Около десяти рождественских песен с альбома "Казка на білих лапах" будут интегрированы в единую концертную программу с колядками и рождественско-новогодними песнями из репертуара Пиккардийской Терции: "З Новим роком!", "Тиха ніч", "На Святий вечір", "В Вифлеємі днесь Марія"... Одно настроение и общее ощущение чуда. Детская непосредственность и неизменный "пиккардийский" звук. Рождественская сказка, которая останется в сердце каждого, кто ее услышит.

Піккардійська Терція - З Новим роком!