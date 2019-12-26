Піккардійська Терція вирушає у Різдвяний тур

Піккардійська Терція (фото: прес-служба гурту)

09.01.2020, 12.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 17.01.2020, 19.01.2020

Піккардійська Терція вирушає у всеукраїнський тур, який має назву "Казка на білих лапах". Унікальністю цієї концертної програми є те, що разом із "піккардійцями" співатимуть талановиті незрячі діти з усієї країни.

"Казку на білих лапах" почують у Львові (9 січня, Театр ім. М. Заньковецької), Рівному (12 січня), Житомирі (13 січня), Вінниці (14 січня), Дніпрі (17 січня). У Києві легендарний колектив презентує нову концертну програму 19 січня у Жовтневому палаці (квитки).

"Казка на білих лапах" - таку назву має альбом, створений спільно Піккардійською Терцією та незрячими дітьми з усієї України: зі Львова та Дніпра, з Рівного та Миколаєва, з Івано-Франківська та Тернополя. Автором музики до усіх пісень з цієї унікальної збірки виступив один із "піккардійців" - Ярослав Нудик.

"Ця програма - це пісенна Різдвяна казка, сповнена, з одного боку, дитячою наївністю та щирістю, а з іншого, "піккардійським" професіоналізмом та багатоголоссям. Працюючи з дітками над альбомом "Казка на білих лапах", ми самі подумки повернулися у дитинство – відчули те щемке диво Різдва, пригадали ті теплі й затишні святкові дні, ті світло і радість, якими живе дитина від Дня Святого Миколая – й до Йордану. Усім цим тепер хочемо поділитися зі слухачами з великої сцени", - розповідає художній керівник вокальної формації Володимир Якимець.

Близько десяти різдвяних пісень з альбому "Казка на білих лапах" будуть інтегровані в єдину концертну програму з колядками та різдвяно-новорічними піснями з репертуару Піккардійської Терції: "З Новим роком!", "Тиха ніч", "На Святий вечір", "В Вифлеємі днесь Марія"… Один настрій і спільне відчуття дива. Дитяча безпосередність і незмінний "піккардійський" звук. Різдвяна казка, яка залишиться у серці кожного, хто її почує.

Піккардійська Терція - З Новим роком!