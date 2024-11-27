Парк тролів. Маленьких киян з батьками запрошують "затусити" з доброзичливими пухнастиками

6 грудня в дитячому розважальному центрі Fly Park на Оболоні відкриють тематичний "Парк тролів" із масштабними інсталяціями до трьох метрів у висоту.

Головними персонажами парку стануть милі пухнастики, що оживають завдяки аніматроніці, привітно вітають гостей, усміхаються і охоче позують для фото.

На відвідувачів чекатимуть тематичні локації з фігурами-гігантами, розважальні програми та інтерактиви для дітей. А родзинкою заходу стануть аніматори і тематичні театралізовані вистави на сцені у вихідні.

Відвідувачам також будуть доступні інші ігрові зони комплексу Fly Park без додаткових витрат, серед яких мега-батути, лабіринти та гірки. На території парку також розташовані фуд-корти та лаунж-зона.

Варто зазначити, що всі фігури тролів та декорації виставки зроблені в Україні.

Придбати квитки можна на офіційному сайті заходу за посиланням. Вартість дитячого квитка в будні становить 250 грн, у вихідні - 350 грн (передбачені й пільгові квитки).

"Парк тролів" буде відкритий для відвідувачів з понеділка по неділю. У бідні дні - з 11:00 до 21:00, у вихідні - з 10:00 до 21:00.