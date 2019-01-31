Oomph! в Киеве сыграют лучшие песни с большим симфоническим оркестром

Oomph! (фото: пресс-служба)

16.02.2019

Oomph! - одна из немногих европейских рок-групп, которая за свою долгую карьеру сумела не только укрепиться в статусе культовой команды с каждым альбомом, но и не скатиться в "металлические" клише. Трио из Вольфсбурга в этом году отмечает юбилей - 30 лет существования. И по этому поводу группа везет в Украину свое уникальное шоу с симфоническим оркестром.

Программа концерта будет состоять из главных песен, которые записали Oomph! за свою карьеру. Уникальность шоу состоит в том, что песни получат новые аранжировки в исполнении большого симфонического оркестра. Да-да, на сцену выйдут все: и струнные, и духовые, и даже огромные литавры.

У группы с Украиной особые отношения. Здесь они выступают далеко не в первый раз, но впервые - в таком формате. По этому поводу, троица записала специальное обращение для украинских фанатов.

Oomph! в Киеве

"Всем привет, мы Oomph! И мы сыграем эксклюзивное шоу в вашей прекрасной столице, Киеве, уже совсем скоро, 16 февраля. И на сцене будем не только мы, но и полный симфонический оркестр. Скоро увидимся", - сказал Деро Гои в видеообращении.

К слову, Oomph! в этом месяце выпустили новый студийный альбом "Ritual". Группа на нем стала еще мрачнее и жестче. Как рассказывают участники группы, они не любят повторяться и решили воплотить в музыку те изменения, которые произошли в них самих.

Новый альбом, по словам Гои, комбинация "возвращения к корням" и того, как они воспринимают музыку сейчас.

"Это что-то совершенно новое для группы - залезть в машину времени и вернуться в середину девяностых. Взять те эмоции, которые мы испытывали тогда и совместить эмоциональный статус кво, который есть сейчас. Тот факт, что мы никогда не работали таким образом, сделал процесс создания альбома более свежим и ярким, чем прежде", - говорит он.

Так что год для украинских фанатов Oomph! точно задался. Эксклюзив с оркестром, свежий альбом. И кто знает, может даже состоится мощная презентация “Ритуала”. Ведь по-другому у этих ребят попросту не бывает (купить билеты).