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Оля Полякова дасть грандіозний концерт у Києві. Пісень російською не буде!

Новость на русском → Четвер 02 березня 2023 16:22
Оля Полякова дасть грандіозний концерт у Києві. Пісень російською не буде! Оля Полякова (фото: Квартал-Концерт)

08.03.2023

Перший масштабний виступ Олі Полякової від початку повномасштабного вторгнення відбудеться 8 березня о 19:00 у КВЦ "Парковий" (квитки).

До програми, яка отримала назву "Все буде добре", увійдуть улюблені хіти українською мовою, а також нові треки воєнного часу. Це нове яскраве шоу, яке прийде на зміну легендарної програми "Королева Ночі".

"Це буде дуже очікуваний та дуже емоційний концерт вперше після повномасштабного вторгнення. Я неймовірно скучила за своїм глядачем: хочу обійняти кожного, разом сміятися та плакати. Ми презентуємо абсолютно український контент: нову програму, нові костюми, нові емоції та переживання. Тому що війна змінила нас всіх назавжди. Але ми залишилися один в одного і повинні підтримувати кожного: я - свого слухача, а він - мене", - коментує майбутню прем‘єру співачка.

Частина прибутку від концертів Полякової буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО, зокрема - на закупку дронів та пікапів під Бахмут.

Оля Полякова дасть грандіозний концерт у Києві. Пісень російською не буде!

Додамо також, що цього ж дня о 14:00 буде додатковий виступ Полякової. На концерт будуть запрошені ті, хто бере активну участь у наближенні нашої перемоги: військові, лікарі, працівники ДСНС, волонтери. Для них вхід на концерт буде безкоштовним.

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