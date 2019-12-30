09.01.2020-27.01.2020
Победительница шоу Голос країни, заслуженная артистка Украины Оксана Муха отправляется в большой Рождественский тур с новой программой "Тиха Ніч", который в январе охватит 15 городов.
Оксана Муха - Вечірнє Сонце
Рождественские вечера с Оксаной Мухой – это искренняя, душевная и дружеская коляда. В новой концертной программе певицы – аутентичные и авторские колядки в неожиданных аранжировках. Слушатели услышат как редкие колядки из всех уголков Украины, так и всем известные "Добрый вечер тебе", "Бог ся рождае", "Тихая ночь", "На небе звезда ясная засияла", что из года в год звучат в каждой украинской семье.
"От тихой до громкой коляды, которую обязательно подхватит весь зал!" – говорит Оксана Муха.
Не обойдется, конечно, и без праздничных премьер и творческих экспериментов.
"Тиха Ніч" от Оксаны Мухи – это не только песенные традиции Рождества, это также ощущение уюта и единства украинской земли. О той невероятно теплуой атмосфере, которая царит в каждой украинской семье во времени, когда звучит Коляда. Поэтому на сцене и в зале певица и ее музыканты будут стараться передать то щемящее и такое родное с детства предвкушение чуда и ощущение Рождественского подъема.
Билеты на концерты Оксаны Мухи можно приобрести по ссылке.
Оксана Муха - В глибокій долині