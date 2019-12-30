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Оксана Муха отправляется в большой Рождественский тур

Lite » Афиша 30.12.2019 - 15:12
Оксана Муха (фото: пресс-служба)
Оксана Муха (фото: пресс-служба)

09.01.2020-27.01.2020

Победительница шоу Голос країни, заслуженная артистка Украины Оксана Муха отправляется в большой Рождественский тур с новой программой "Тиха Ніч", который в январе охватит 15 городов.

Оксана Муха - Вечірнє Сонце

Рождественские вечера с Оксаной Мухой – это искренняя, душевная и дружеская коляда. В новой концертной программе певицы – аутентичные и авторские колядки в неожиданных аранжировках. Слушатели услышат как редкие колядки из всех уголков Украины, так и всем известные "Добрый вечер тебе", "Бог ся рождае", "Тихая ночь", "На небе звезда ясная засияла", что из года в год звучат в каждой украинской семье.

"От тихой до громкой коляды, которую обязательно подхватит весь зал!" – говорит Оксана Муха.

Не обойдется, конечно, и без праздничных премьер и творческих экспериментов.

"Тиха Ніч" от Оксаны Мухи – это не только песенные традиции Рождества, это также ощущение уюта и единства украинской земли. О той невероятно теплуой атмосфере, которая царит в каждой украинской семье во времени, когда звучит Коляда. Поэтому на сцене и в зале певица и ее музыканты будут стараться передать то щемящее и такое родное с детства предвкушение чуда и ощущение Рождественского подъема.

График тура "Тиха Ніч"

  • 9 января – Самбор;
  • 10 января – Калуш;
  • 11 января – Ивано-Франковск;
  • 13 января – Львов (Театр им. М. Заньковецкой);
  • 15 января – Киев (Театр оперетты);
  • 17 января – Харьков (Харьковская филармония);
  • 19 января – Коломыя;
  • 20 января – Червоноград;
  • 21 января – Дрогобыч;
  • 22 января – Новояворовск;
  • 23 января – Стрый;
  • 24 января – Тернополь;
  • 26 января – Ковель;
  • 27 января – Луцк.

Билеты на концерты Оксаны Мухи можно приобрести по ссылке.

Оксана Муха - В глибокій долині

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