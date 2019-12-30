Оксана Муха вирушає у великий Різдвяний тур

Оксана Муха (фото: прес-служба)

09.01.2020-27.01.2020

Переможниця шоу Голос країни, заслужена артистка України Оксана Муха відправляється у великий Різдвяний тур з новою програмою "Тиха Ніч", який у січні охопить 15 міст.

Оксана Муха - Вечірнє Сонце

Різдвяні вечори з Оксаною Мухою – це щира, душевна і дружня коляда. У новій концертній програмі співачки – автентичні та авторські колядки у несподіваних аранжуваннях. Слухачі почують як рідкісні коляди з усіх куточків України, так і всім відомі колядки "Добрий вечір тобі", "Бог ся рождає", "Тиха ніч", "На небі зірка ясна засяла", що з року в рік звучать у кожній українській родині.

"Від тихої – до гучної коляди, яку обов’язково підхопить увесь зал!" – каже Оксана Муха.

Не обійдеться, звісно, й без святкових прем’єр і творчих експериментів.

"Тиха Ніч" від Оксани Мухи – це не тільки про пісенну традицію Різдва, це також про відчуття затишку і єдності української землі. Про ту неймовірно теплу атмосферу, яка панує у кожній українській домівці у часі, коли звучить Коляда. Відтак на сцені та у залі співачка і її музиканти намагатимуться передати те щемке і таке рідне з дитинства передчуття дива і відчуття Різдвяного піднесення.

Графік туру "Тиха Ніч"

9 січня – Самбір;

10 січня – Калуш;

11 січня – Івано-Франківськ;

13 січня – Львів (Театр ім. М. Заньковецької);

15 січня – Київ (Театр оперети);

17 січня – Харків (Харківська філармонія);

19 січня – Коломия;

20 січня – Червоноград;

21 січня – Дрогобич;

22 січня – Новояворівськ;

23 січня – Стрий;

24 січня – Тернопіль;

26 січня – Ковель;

27 січня – Луцьк.

Квитки на концерти Оксани Мухи можна придбати за посиланням.

Оксана Муха - В глибокій долині