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Оксана Муха вирушає у великий Різдвяний тур

Lite » Афиша 30.12.2019 - 15:12
Оксана Муха (фото: прес-служба)
Оксана Муха (фото: прес-служба)

09.01.2020-27.01.2020

Переможниця шоу Голос країни, заслужена артистка України Оксана Муха відправляється у великий Різдвяний тур з новою програмою "Тиха Ніч", який у січні охопить 15 міст.

Оксана Муха - Вечірнє Сонце

Різдвяні вечори з Оксаною Мухою – це щира, душевна і дружня коляда. У новій концертній програмі співачки – автентичні та авторські колядки у несподіваних аранжуваннях. Слухачі почують як рідкісні коляди з усіх куточків України, так і всім відомі колядки "Добрий вечір тобі", "Бог ся рождає", "Тиха ніч", "На небі зірка ясна засяла", що з року в рік звучать у кожній українській родині.

"Від тихої – до гучної коляди, яку обов’язково підхопить увесь зал!" – каже Оксана Муха.

Не обійдеться, звісно, й без святкових прем’єр і творчих експериментів.

"Тиха Ніч" від Оксани Мухи – це не тільки про пісенну традицію Різдва, це також про відчуття затишку і єдності української землі. Про ту неймовірно теплу атмосферу, яка панує у кожній українській домівці у часі, коли звучить Коляда. Відтак на сцені та у залі співачка і її музиканти намагатимуться передати те щемке і таке рідне з дитинства передчуття дива і відчуття Різдвяного піднесення.

Графік туру "Тиха Ніч"

  • 9 січня – Самбір;
  • 10 січня – Калуш;
  • 11 січня – Івано-Франківськ;
  • 13 січня – Львів (Театр ім. М. Заньковецької);
  • 15 січня – Київ (Театр оперети);
  • 17 січня – Харків (Харківська філармонія);
  • 19 січня – Коломия;
  • 20 січня – Червоноград;
  • 21 січня – Дрогобич;
  • 22 січня – Новояворівськ;
  • 23 січня – Стрий;
  • 24 січня – Тернопіль;
  • 26 січня – Ковель;
  • 27 січня – Луцьк.

Квитки на концерти Оксани Мухи можна придбати за посиланням.

Оксана Муха - В глибокій долині

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