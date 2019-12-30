Оксана Муха вирушає у великий Різдвяний тур

09.01.2020-27.01.2020
Переможниця шоу Голос країни, заслужена артистка України Оксана Муха відправляється у великий Різдвяний тур з новою програмою "Тиха Ніч", який у січні охопить 15 міст.
Оксана Муха - Вечірнє Сонце
Різдвяні вечори з Оксаною Мухою – це щира, душевна і дружня коляда. У новій концертній програмі співачки – автентичні та авторські колядки у несподіваних аранжуваннях. Слухачі почують як рідкісні коляди з усіх куточків України, так і всім відомі колядки "Добрий вечір тобі", "Бог ся рождає", "Тиха ніч", "На небі зірка ясна засяла", що з року в рік звучать у кожній українській родині.
"Від тихої – до гучної коляди, яку обов’язково підхопить увесь зал!" – каже Оксана Муха.
Не обійдеться, звісно, й без святкових прем’єр і творчих експериментів.
"Тиха Ніч" від Оксани Мухи – це не тільки про пісенну традицію Різдва, це також про відчуття затишку і єдності української землі. Про ту неймовірно теплу атмосферу, яка панує у кожній українській домівці у часі, коли звучить Коляда. Відтак на сцені та у залі співачка і її музиканти намагатимуться передати те щемке і таке рідне з дитинства передчуття дива і відчуття Різдвяного піднесення.
Квитки на концерти Оксани Мухи можна придбати за посиланням.
Оксана Муха - В глибокій долині