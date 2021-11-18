Новогодний мюзикл для всей семьи "Новая Снежная Королева" в Киеве

24.12.2021 - 06.01.2022

С 24 декабря 2021 года по 6 января 2022 года на сцене Дворца «Украина» при поддержке платежной системы Mastercard и Ощадбанка состоятся премьерные показы новогоднего мюзикла для всей семьи – «Новая Снежная Королева».

Мюзикл бродвейского формата - в таком масштабе и для такой большой сцены будет представлен киевлянам и гостям столицы впервые в Украине на протяжении всей декады новогодних праздников.

Впервые в новом амплуа также выступит королева украинской сцены, непревзойденная Оля Полякова.

«Мне очень приятно стать главной героиней этого праздничного шоу и скажу честно, что это была моя давняя мечта! Снежная королева всегда была для меня загадкой. Почему она такая величественная, но холодная? Разве у нее нет сердца? Какую тайну она скрывает? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем шоу! А еще приятно то, что наше шоу увидят тысячи детей, родители которых не могут позволить себе дорогие билеты, потому что, когда я была маленькой, на такие большие праздники в столице я попасть не могла... Также я очень рада, что у нас будет возможность приглашать на каждое шоу детей из интернатов и детских домов, лишенных родительской опеки. Поэтому я не раздумывала, и с удовольствием приняла предложение сыграть роль Снежной Королевы».

Для создания мюзикла задействована команда лучших постановщиков Украины: оригинальный сценарий написан лучшими авторами студии «Квартал 95», авторская музыка Дмитрия Саратского - одного из известнейших композиторов современной Украины, режиссером и хореографом шоу выступит Александр Лещенко, известный своими масштабными постановками в Украине и за ее пределами.

Эксклюзивную сценографию для шоу в течение нескольких месяцев разрабатывала крупнейшая в Украине компания по производству декораций – StarLight Scenery. Декорация в виде объемного трехъярусного и высокотехнологичного ледяного айсберга удивит даже самого искушенного зрителя.

В шоу примут участие лучшие цирковые артисты и танцоры Украины, среди которых специальные гости – уникальный танцевальный LED-коллектив из Днепра Light Balance (победители America's Got Talent, 2017).

Также зрителей ожидает потрясающий сюрприз – в неожиданной роли выступит один из самых ярких и эпатажных артистов современной украинской сцены.

Итак, по сюжету действие мюзикла разворачивается в современных просторах интернета в наши дни. Удивительная история приключений Кая зазвучит современно, динамично и актуально. Также появится любимец современных ребятишек, но неожиданный персонаж для этой сказки Ганса-Христиана Андерсена.

Произведение датского сказочника – гениально: детское, но при этом и самое взрослое в мире. Как и все гениальные произведения, эта сказка неисчерпаема во всех смыслах: она вечная и всегда новая, никогда не стареет и ничуть не надоедает. Особенно, когда к ее интерпретации подходят, как и подобает настоящему Дворцу – с размахом, выдумкой, пониманием продвинутости нового поколения зрителей, предлагая им крутые технологии, яркие декорации, цифровые экраны, динамичность, современное, яркое музыкальное и визуальное прочтение и впечатляющий креатив.

Новогодняя елка – давняя традиция Дворца «Украина», но в этом году мы выходим на новый уровень современных технологических шоу.

Тысячи зрителей всех возрастов окунутся в атмосферу новогодних праздников. За час до начала новогоднего мюзикла «Новая Снежная Королева» в фойе Дворца каждого ребенка ожидает множество активностей, яркие фотозоны, аниматоры и конкурсы.

Во время новогодних праздников и Рождества обязательно должно произойти чудо. И оно произойдет – именно во Дворце «Украина»!

Стоимость билетов: 150 – 750 грн

Заказ билетов здесь: https://palace-ukraine.com

ВАЖНО! В связи с усиленными карантинными ограничениями в Киеве, согласно правилам посещения публичных мероприятий, обязательным условием доступа для зрителей на шоу является защитная маска и один из следующих документов:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия (посещения заведения);

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия (посещения заведения);

- документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

- справку о недавно перенесенном заболевании, вызванном короновирусной инфекцией;

- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты).

Если у зрителей нет вышеперечисленных документов, они смогут сделать экспресс-тест по льготной цене перед началом мероприятия прямо в помещении Дворца «Украина».

Вышеперечисленные ограничения, не относятся к лицам моложе 18 лет. В случае посещения мероприятия лицами младше 18 лет, необходимо предъявить документы, подтверждающие возраст.