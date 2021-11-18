Новорічний мюзикл для всієї родини "Нова Снігова Королева" в Києві

24.12.2021 - 06.01.2022

З 24 грудня 2021 року по 6 січня 2022 року на сцені Палацу «Україна» за підтримки платіжної системи Mastercard та Ощадбанку - відбуватимуться прем'єрні покази новорічного мюзиклу для всієї родини – «Нова Снігова Королева».

Мюзикл бродвейського формату - у такому масштабі і для такої великої сцени буде презентований киянам та гостям столиці вперше в Україні протягом усієї декади новорічних свят.

Вперше у новому амплуа також виступить королева української сцени, неперевершена Оля Полякова.

«Мені дуже приємно стати головною героїнею цього святкового шоу і скажу чесно, що то була моя давня мрія! Снігова Королева завжди була для мене загадкою. Чому вона така велична, але холодна? Хіба в неї немає серця? Яку таємницю вона приховує? Відповідь на це питання ви знайдете в нашому шоу! А ще приємно те, що наше шоу побачать тисячі дітей, батьки яких не можуть дозволити собі дорогі квитки, тому що коли я була маленькою, на такі великі свята у столиці я потрапити не могла... Також я дуже рада, що ми матимемо можливість запрошувати на кожне шоу діток з інтернатів та дитячих будинків, які позбавлені батьківської опіки. Саме тому я не вагалася та із задоволенням прийняла пропозицію зіграти роль Снігової Королеви».

Для створення мюзиклу задіяна команда кращих митців України: оригінальний сценарій написаний кращими авторами студії «Квартал 95», авторська музика - одного з відомих композиторів сучасної України Дмитра Саратського, режисером і хореографом шоу виступить Олександр Лещенко, відомий своїми масштабними постановками в Україні та за її межами.

Ексклюзивну сценографію та декорації для шоу протягом декількох місяців розробляла найбільша в Україні компанія з виробництва декорацій - StarLight Scenery. Цей об'ємний триярусний та високотехнологічний крижаний айсберг вразить навіть найвибагливішого глядача.

В шоу візьмуть участь найкращі циркові артисти і танцюристи України, серед яких спеціальні гості - унікальний танцювальний LED-колектив із Дніпра Light Balance (переможці America's Got Talent, 2017).

Також глядачів очікує приголомшливий сюрприз - в неочікуваній ролі виступить один із найяскравіших і епатажних артистів сучасної української сцени.

Отже, за сюжетом дія мюзиклу розгортається у сучасних просторах інтернету в наші дні. Дивовижна історія пригод Кая – зазвучить сучасно, динамічно й актуально. Також з'явиться улюбленець дітлахів, але несподіваний персонаж для саме цієї казки Ганса-Християна Андерсена.

Твір данського казкаря – геніальний: дитячий та найдоросліший у світі. Як усі геніальні твори, ця казка невичерпна за своїми сенсами: вона вічна і завжди нова, ніколи не старіє й анітрохи не набридає. Особливо, коли до її інтерпретації підходять, як і личить справжньому Палацу – з розмахом, вигадливістю, розумінням просунутості нового покоління глядачів й, пропонуючи їм круті технології, яскраві декорації, цифрові екрани, динамічність, сучасну й яскраву музичну, візуальну мову і вражаючий креатив.

Новорічна ялинка – давня традиція Палацу «Україна», але цьогоріч ми виходимо на новий рівень сучасних технологічних шоу.

Тисячі глядачів різного віку поринуть в атмосферу новорічних свят. За годину до початку новорічного мюзиклу «Нова Снігова Королева» у фойє Палацу на кожну дитину чекатимуть безліч активностей, яскраві фотозони, аніматори і конкурси.

Під час новорічних свят і Різдва обов’язково має статися диво. І воно станеться – саме в Палаці «Україна»!

Вартість квитків: 150 - 750 грн

Замовлення квитків тут: https://palace-ukraine.com

ВАЖЛИВО! У зв’язку із посиленими карантинними обмеженнями у Києві, за правилами відвідування публічних заходів, обов’язковою умовою доступу для глядачів на шоу є наявність захисної маски та одного з наступних документів:

- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу);

- негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу);

- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

- довідку про нещодавно перенесене захворювання, спричинене короновірусною інфекцією;

- міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати).

Якщо у глядачів немає перелічених вище документів, вони зможуть зробити експрес-тест за пільговою ціною перед початком заходу – просто у приміщенні Палацу «Україна».

Перелічені вище обмеження, не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років, необхідно мати документи, що підтверджують вік.