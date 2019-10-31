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НЕРВЫ презентуют новый альбом в Киеве

Lite » Афиша 31.10.2019 - 11:02
НЕРВЫ (фото: пресс-служба группы)
НЕРВЫ (фото: пресс-служба группы)

17.11.2019

17 ноября 2019 года в столичном клубе Stereo Plaza состоится большой сольный концерт рок-группы НЕРВЫ.

В конце февраля НЕРВЫ выпустили новый альбом под названием "Слэм и депрессия". Релиз стал шестой по счету студийной работой музыкантов, куда вошли одиннадцать песен в электрическом звучании, две из которых – "Так как надо" и "Магнитные бури" группа уже ранее презентовала на концертах.

НЕРВЫ - Кофе – мой друг

"Слэм и депрессия" – это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке. Мы исполним идеальную программу, наработанную бесконечными турами, выберем самое лучшее и самое актуальное. Этот концерт станет прорывом! Мы надеемся на поддержку наших слушателей, которые как и мы неравнодушны к судьбе живой музыки в нашей стране. Давайте сделаем шаг в будущее рок-музыки уже сейчас", – говорит вокалист группы Женя Мильковский.

17 ноября в Stereo Plaza вас ждет большая трехчасовая программа, в которую войдут как старые проверенные хиты – "Кофе – мой друг", "Вороны", "Батареи", "Самый дорогой человек", так и новые песни из альбома "Слэм и депрессия". Билеты на концерт можно купить по ссылке.

НЕРВЫ - Самый дорогой человек

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