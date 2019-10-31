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НЕРВЫ презентують новий альбом у Києві

Lite » Афиша 31.10.2019 - 11:02
НЕРВИ (фото: прес-служба групи)
НЕРВИ (фото: прес-служба групи)

17.11.2019

17 листопада 2019 року у столичному клубі Stereo Plaza відбудеться великий сольний концерт рок-групи НЕРВЫ.

В кінці лютого НЕРВЫ випустили новий альбом під назвою "Слем і депресія". Реліз став шостою за рахунком студійною роботою музикантів, куди увійшли одинадцять пісень в електричному звучанні, дві з яких – "Так как надо" і "Магнитные бури" група вже раніше презентувала на концертах.

НЕРВЫ - Кофе – мой друг

"Слэм и депрессия" – це колаборація минулого з майбутнім. Це і нові треки, і старі, але в свіжій музичній обробці. Ми виконаємо ідеальну програму, напрацьовану нескінченними турами, оберемо найкраще і саме актуальне. Цей концерт стане проривом! Ми сподіваємося на підтримку наших слухачів, які як і ми небайдужі до долі живої музики в нашій країні. Давайте зробимо крок у майбутнє рок-музики вже зараз", – каже вокаліст гурту Женя Мільківський.

17 листопада в Stereo Plaza вас чекає велика тригодинна програма, в яку увійдуть як старі перевірені хіти – "Кофе – мой друг", "Вороны", "Батареи", "Самый дорогой человек", так і нові пісні з альбому "Слэм и депрессия". Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

НЕРВЫ - Самый дорогой человек

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