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"Музики про життя треба багато": Віктор Винник і МЕРІ зіграють наживо новий альбом

Віктор Винник і МЕРІ (фото: VINIL Concert Agency)
 

30.11.2023

Віктор Винник і МЕРІ готують концерт-презентацію нового - сьомого за ліком альбому "про наше життя та любов до нього" у Львові. Виступ культових музикантів відбудеться 30 листопада у Будинку офіцерів. 

 

"На перший погляд, може здатись, що альбом про війну, і це не дивно, враховуючи час, у якому ми живемо. Але це не так. На воєнну тематику там всього одна пісня. Я хотів зробити альбом про життя. Тому там присутня і лірика, і романтика, і навіть балканські ритми. Бо зараз ми б’ємось саме за життя в усіх розуміннях цього слова, а отже, і музики "про життя" треба багато…" - коментує альбом "Жити, щоб пам'ятати" Віктор.

 

Ця подія буде особливою, адже її програма не лише міститиме нові пісні, а й також всіма улюблені хіти.

 

При цьому Винник наголошує: це не буде надто сумний чи серйозний концерт.

"Альбом “Жити, щоб пам’ятати” насамперед про життя, відповідно ми й будемо старатися наповнити його тим самим життям!” - додає музикант.

 

Квитки на концерт, який організовує VINIL Concert Agency, можна придбати за посиланням на сайті Karabas. Їхня вартість стартує від 300 грн.

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