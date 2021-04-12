UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мистический синтвейв-музыкант Daniel Deluxe возвращается в Киев

 

06.06.2021

6 июня Киев накроет атмосфера футуристического мегаполиса. Один из самых ярких представителей синтвейв-движения и автор музыки к видеоиграм DESYNC (2017) и Ghostrunner (2020) Daniel Deluxe сыграет на столичном ЮБК (билеты).

Самые читаемые новости

В его музыке чувствуешь влияние Lustmord, Burzum, Prodigy, Джона Карпентера, Enigma, Justice и Daft Punk. Его вдохновляют фильмы ужасов, аниме, видеоигры, киберпанк и трансляции NASA. Уверенно стартовав в 2013-м, сегодня Daniel Deluxe — весомая фигура среди synthwave-исполнителей.


Чаще всего, создавая музыку, артист использует визуальные элементы в попытке отразить их в звуках. Идеи для творений он находит то в фото заброшенных космических кораблей, потерянных в пространстве, то в трансляциях NASA. Поймав ощущения от увиденного, Daniel Deluxe транслирует их в виде полной спецэффектов музыки.

"Ребенком я почти ежедневно смотрел фильмы на видеокассетах. Помню, что все кассеты, которые попадали мне в руки, поражали ужасными или мрачными обложками. Сегодня я пишу альбомы, миксуя те визуальные воспоминания со звуком", — объясняет артист.

С помощью своей музыки Daniel Deluxe рассказывает истории и транслирует картинки в головы людей. Какими будут наши визуальные образы во время его киевского выступления, узнаем 6 июня.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины