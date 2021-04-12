Мистический синтвейв-музыкант Daniel Deluxe возвращается в Киев

6 июня Киев накроет атмосфера футуристического мегаполиса. Один из самых ярких представителей синтвейв-движения и автор музыки к видеоиграм DESYNC (2017) и Ghostrunner (2020) Daniel Deluxe сыграет на столичном ЮБК (билеты).

В его музыке чувствуешь влияние Lustmord, Burzum, Prodigy, Джона Карпентера, Enigma, Justice и Daft Punk. Его вдохновляют фильмы ужасов, аниме, видеоигры, киберпанк и трансляции NASA. Уверенно стартовав в 2013-м, сегодня Daniel Deluxe — весомая фигура среди synthwave-исполнителей.



Чаще всего, создавая музыку, артист использует визуальные элементы в попытке отразить их в звуках. Идеи для творений он находит то в фото заброшенных космических кораблей, потерянных в пространстве, то в трансляциях NASA. Поймав ощущения от увиденного, Daniel Deluxe транслирует их в виде полной спецэффектов музыки.

"Ребенком я почти ежедневно смотрел фильмы на видеокассетах. Помню, что все кассеты, которые попадали мне в руки, поражали ужасными или мрачными обложками. Сегодня я пишу альбомы, миксуя те визуальные воспоминания со звуком", — объясняет артист.

С помощью своей музыки Daniel Deluxe рассказывает истории и транслирует картинки в головы людей. Какими будут наши визуальные образы во время его киевского выступления, узнаем 6 июня.