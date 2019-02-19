"Машина Времени" отпразднует 50-летний юбилей в Украине

Нам кажется, что они были всегда. Мы просто помним их так же долго, как пам'помним самих себя. Поэтому порой воспринимаем, как должное. Но на самом деле это чудо!

Много ли вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько и живут... К тому же, это настоящие пятьдесят. Не тот случай, когда музыканты “сияли” несколько лет в 70-х, потом долгие годы знать друг друга не знали, а в честь юбилея встретились, чтобы "срубить по-легкому" – нет! Все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях.

К тому же, это творческие пятьдесят. Не тот случай, когда, увидев имя на афише, люди переспрашивают "а что, они еще живы?". Однажды воссияв на Олимпе, группа никуда из него не пропадала. В 2014 году о них было не меньше разговоров, чем в 1974 и 1984. В их концертной программе песни с 1976 сочетаются с песнями с 2016 – и публика вместе с группой поет их.

Это действительно группа, а не лидер и “статисты”. Вся тройка – Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов – не расстаются уже сорок лет. Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). Но и большинство бывших участников – не случайные фигуры, что промелькнули в истории коллектива на год-два, а полноправные соавторы легенды, яркие личности, которые оставили по себе яркий след.

Да, это немного похоже на мыльную оперу, но история не может строиться вокруг одного героя, в ней всегда сочетается несколько сюжетных линий. Это "Машина Времени". И сейчас в ее истории начинается новая часть.

Весь юбилейный год проходит в гастрольном туре, наиболее амбициозном в истории группы. Вспоминаются восьмидесятые, когда команда давала двести концертов в год. Или конец девяностых с кругосветным туром в честь тридцатилетия... Сейчас планируется нечто еще более грандиозное. С концертами не только в Европе, а также с выступлениями на пяти континентах. И уже сейчас понятно, что путешествие продлится до конца 2020.

И, конечно, особое место в туре занимает Украина. "Машина" впервые приехала сюда в начале 80-х – и с того времени, кажется, не было и года, когда музыканты не выступали бы здесь. Все вместе, или с сольными проектами. Энергия украинской публики, ее любовь и эмоциональная щедрость – это то, ради чего хочется возвращаться снова и снова! И в 2019 году группа вновь найдет, чем вас удивить.

Украинское крыло юбилейного тура "Машины Времени" включает в себя 5 концертов:

29 ноября – Харьков (Дворец Спорта) (билеты)

1 декабря – Запорожье (Дворец Спорта)

3 декабря – Кривой Рог (ПМІС) (билеты)

5 декабря – Киев (Дворец Украина) (билеты)

7 декабря – Одесса (Театр Музкомедии) (билеты)

Со сцены будут звучать песни всех времен – с начала 70-х до нашего времени.

И те, которые прописаны у нас в ДНК. И те, которых музыканты еще не написали, а мы еще не слышали. До встречи!

Видео: YouTube/Машина Времени