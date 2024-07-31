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Макс Барських порадував шанувальників приємною новиною: про що йдеться

Новость на русском → Середа 31 липня 2024 10:49
Макс Барських порадував шанувальників приємною новиною: про що йдеться Макс Барських (фото: )

23.08.2024

Макс Барських після гучного концерту "Зорепад. На біс" у столичному Палаці спорту, який зібрав більш як 10 тисяч шанувальників, порадував меломанів приємною новиною.

Так, вже скоро - 23 серпня - поціновувачі української поп-музики зможуть побачити Макса на концерті просто неба в київському Osocor Residence.

Незмінно щирий та щедрий на прояв найглибших почуттів співак підготував для слухачів особливий репертуар, який вони буквально знають на пам’ять.

Саме ці пісні понад 15 років є символом такої бажаної, особливо сьогодні, творчої стабільності. Але й нові хіти артиста з першого україномовного альбому "Зорепад", який уже став бестселером, глядачі співають у форматі великого багатотисячного караоке в кожному місті в рамках благодійного концертного туру музиканта.

У рамках концерту діятиме благодійна ініціатива співака meet & greet, завдяки якій кожен охочий зможе, придбавши спеціальний квиток-донат у розмірі 5000 грн, не тільки зустрітися з артистом, зробити фото та взяти автограф, а й допомогти українським захисникам.

100% прибутку від ініціативи буде спрямовано на цільові потреби ЗСУ.

Квитки на концерт Макса Барського можна придбати за посиланням.

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