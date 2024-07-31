Макс Барских порадовал поклонников приятной новостью: о чем идет речь

23.08.2024

Макс Барских после громкого концерта "Зорепад. На біс" в столичном Дворце спорта, который собрал более 10 тысяч поклонников, порадовал меломанов приятной новостью.

Так, уже скоро - 23 августа - ценители украинской поп-музыки смогут увидеть Макса на концерте под открытым небом в киевском Osocor Residence.

Неизменно искренний и щедрый для проявления глубочайших чувств певец подготовил для слушателей особый репертуар, который они буквально знают наизусть.

Именно эти песни более 15 лет являются символом столь желанной, особенно сегодня, творческой стабильности. Но и новые хиты артиста из первого украиноязычного альбома "Зорепад", уже ставшего бестселлером, люди поют в формате большого многотысячного караоке в каждом городе в рамках благотворительного концертного тура музыканта.

В рамках концерта будет действовать благотворительная инициатива певца meet & greet, благодаря которой каждый желающий сможет, приобретя специальный билет-донат в размере 5000 грн, не только встретиться с артистом, сделать фото и взять автограф, но и помочь украинским защитникам.

100% прибыли от инициативы будут направлены на целевые нужды ВСУ.

Билеты на концерт Макса Барского можно приобрести по ссылке.