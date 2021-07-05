Любовный лайв: отец мирового техно Stephan Bodzin вместе с женой зажгут в Киеве

16.07.2021

На экваторе лета в лучах закатного солнца над роскошным Osocor Residence - именно таким будет любовный лайв культового немецкого диджея Stephan Bodzin и его жены Luna Semara 16 июля (билеты).



"Музыка - не шутка для меня. Если я сажусь за работу над новым треком, значит должен передать в звуке нечто, что исходит из глубины моей души", - признается артист.

Стефан - прежде всего, страстный человек. Тема любви, чувственности и преданности идеалам проходит сквозь все его творчество. Первый альбом артиста называется Liebe Ist… ("Любовь - это…"). И вместе с более поздним Powers of Ten они определили звучание нашей эпохи в истории европейской электронной сцены.

Основа его философии - художественный и интеллектуальный акцент в музыке и отказ от любых препятствий.

В начале нулевых Stephan Bodzin вместе с соратниками Thomas Schumacher и Oliver Huntemann сотворили настоящую революцию в мире техно. Восхищенный индивидуальным творчеством музыканта Dj Hell назвал его творцом "бременского саунда". А уникальные лайвы Стефана отличаются именно тем, что рождают в слушателях только яркие эмоции - страсть, грусть, счастье, тоску, любовь. Хоть и, казалось бы, он творит в сухом мире музыки машин. Последний альбом Powers of Ten - не что иное, как выражение страсти Стефана к семье, к музыке и к аналоговому оборудованию.

Даже его послание молодым диджеям основывается на чувственном порыве: "Оставайся верным. Не сдавайся. Не трать время зря и наслаждайтесь им. Это всего лишь одна жизнь, так что живи ею. Создавай музыку, а не ерунду. И не позволяй другим говорить, что хорошо, а что нет".

"Мою музыку лучше играть на небольших локациях. Чувствую себя немного потерянным, выступая на гигантских площадках. К тому же на самом деле они не обеспечивают функционально сфокусированного звука", - признается артист.