Любовний лайв: батько світового техно Stephan Bodzin разом із дружиною запалять у Києві

16.07.2021

На екваторі літа в променях західного сонця над розкішним Osocor Residence - саме таким буде любовний лайв культового німецького діджея Stephan Bodzin і його дружини Luna Semara 16 липня (квитки).



"Музика - не жарт для мене. Якщо я сідаю за роботу над новим треком, значить маю передати у звуці щось, що виходить із глибини моєї душі", - зізнається артист.

Стефан - насамперед пристрасна людина. Тема любові, чуттєвості і відданості ідеалам проходить крізь усю його творчість. Перший альбом артиста називається Liebe Ist… ("Любов - це…"). І разом із більш пізнім Powers of Ten вони визначили звучання нашої епохи в історії європейської електронної сцени.

Основа його філософії - художній та інтелектуальний акцент у музиці і відмова від будь-яких перешкод.

На початку нульових Stephan Bodzin разом із соратниками Thomas Schumacher і Oliver Huntemann створили справжню революцію у світі техно. Захоплений індивідуальною творчістю музиканта Dj Hell назвав його творцем "бременського саунду". А унікальні лайви Стефана відрізняються саме тим, що народжують у слухачах тільки яскраві емоції - пристрасть, смуток, щастя, тугу, любов. Хоч і, здавалося б, він творить у сухому світі музики машин. Останній альбом Powers of Ten - не що інше, як вираження пристрасті Стефана до сім’ї, до музики й до аналогового обладнання.

Навіть його послання молодим діджеям ґрунтується на чуттєвому пориві: "Залишайся вірним. Не здавайся. Не витрачай час даремно й насолоджуйся ним. Це всього лише одне життя, то живи ним. Створюй музику, а не дурниці. І не дозволяй іншим говорити, що добре, а що ні".

"Мою музику краще грати на невеликих локаціях. Відчуваю себе трохи розгубленим, виступаючи на гігантських майданчиках. До того ж насправді вони не забезпечують функціонально сфокусованого звуку", - зізнається артист.