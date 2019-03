LP впервые во Львове: какие сюрпризы ждут поклонников звезды

LP - Lost On You

Под занавес 2018 года LP порадовала своих фанов новым, пятым по счету, студийным альбомом "Heart To Mouth". А уже сейчас гастролирует по миру с Heart To Mouth Tour. Перед Львовом в апреле в концертном графике LP - Харьков, Киев и Одесса. Сразу после Украины в апреле-мае концерты тура продолжатся в США, Канаде, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Чехии, Италии, Швейцарии, Великобритании...

LP - When We're High

Лаури Перголицци (LP) понадобилось всего два года для того, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок-певиц в Украине: ее с одинаковым успехом принимают как на сольных аншлаговых концертах, так и на масштабных фестивалях. Песню "Lost On You", благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы, на украинских концертах давно поют хором.

