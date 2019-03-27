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LP впервые во Львове: какие сюрпризы ждут поклонников звезды

Lite » Афиша 27.03.2019 - 16:25
LP (фото: пресс-служба)
LP (фото: пресс-служба)

18.04.2019

18 апреля с большим сольным концертом во Львов приедет популярная американская певица, автор хитов LP. Концерт в рамках мирового Heart To Mouth Tour состоится в помещении Велотрека СКА. Начало - в 20:00 (купить билеты).

Лаури Перголицци (LP) понадобилось всего два года для того, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок-певиц в Украине: ее с одинаковым успехом принимают как на сольных аншлаговых концертах, так и на масштабных фестивалях. Песню "Lost On You", благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы, на украинских концертах давно поют хором.

LP - When We're High

Однако LP не останавливается на достигнутом: недавно она записала совместный сингл с французской дивой Милен Фармер "N'oublie Pas" - и он моментально попал на первое место во французском чарте iTunes. Кроме того, среди творческих новостей Лаури - сотрудничество с экс-лидером The Smiths, легендарным автором песен Моррисси: две их совместные песни можно услышать в его альбоме кавер-версий.

Под занавес 2018 года LP порадовала своих фанов новым, пятым по счету, студийным альбомом "Heart To Mouth". А уже сейчас гастролирует по миру с Heart To Mouth Tour. Перед Львовом в апреле в концертном графике LP - Харьков, Киев и Одесса. Сразу после Украины в апреле-мае концерты тура продолжатся в США, Канаде, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Чехии, Италии, Швейцарии, Великобритании...

"Для меня все мои слушатели - одна большая семья. Когда видишь сияющие глаза, осознаешь, что твоя музыка проникает в них. И это ни с чем несравнимые ощущения, настоящее чудо. Я понимаю, что моим поклонникам совершенно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет - главное, что они погружаются в песни, улавливают тот месседж, который передаю им. Нас объединяет любовь", - говорит Лаури.

LP - Lost On You


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