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LP вперше у Львові: які сюрпризи ждуть шанувальників зірки

Lite » Афиша 27.03.2019 - 16:25
LP (фото: прес-служба)
LP (фото: прес-служба)

18.04.2019

18 квітня із великим сольним концертом до Львова завітає популярна американська співачка, авторка хітів LP. Концерт у рамках світового Heart To Mouth Tour відбудеться у приміщенні Велотреку СКА. Початок - о 20:00 (купити квитки).   

Лаурі Перголіцці (LP) знадобилося лише два роки для того, щоб стати однією із найулюбленіших поп-рок-співачок в Україні: її з однаковим успіхом приймають як на сольних аншлагових концертах, так і на масштабних фестивалях. Пісню "Lost On You", завдяки якій LP піднялася на вершини чартів в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи, на українських концертах давно співають хором.

LP - When We're High

Однак LP не зупиняється на досягнутому: нещодавно вона записала спільний сингл із французькою дівою Мілен Фармер "N'oublie Pas" - і він моментально потрапив на перше місце у французькому чарті iTunes. Крім того, серед творчих новин Лаурі - співпраця з екс-лідером The Smiths, легендарним автором пісень Морріссі: дві їхні спільні пісні можна почути у його альбомі кавер-версій.

Під завісу 2018 року LP потішила своїх фанів новим, п’ятим за ліком, студійним альбомом "Heart To Mouth". А вже зараз гастролює світом із Heart To Mouth Tour. Перед Львовом у квітні в концертному графіку LP - Харків, Київ та Одеса. Одразу після України у квітні-травні концерти туру продовжаться у США, Канаді, Франції, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Чехії, Італії, Швейцарії, Великій Британії…   

"Для мене всі мої слухачі - одна велика сім'я. Коли бачиш сяючі очі, усвідомлюєш, що твоя музика проникає в них. І це ні з чим незрівнянні відчуття, справжнє диво. Я розумію, що моїм шанувальникам абсолютно неважливо, як я виглядаю, скільки мені років - головне, що вони занурюються в пісні, вловлюють той меседж, який передаю їм. Нас об'єднує любов", - каже Лаурі.

LP - Lost On You


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