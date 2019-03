LP вперше у Львові: які сюрпризи ждуть шанувальників зірки

LP - Lost On You

Під завісу 2018 року LP потішила своїх фанів новим, п’ятим за ліком, студійним альбомом "Heart To Mouth". А вже зараз гастролює світом із Heart To Mouth Tour. Перед Львовом у квітні в концертному графіку LP - Харків, Київ та Одеса. Одразу після України у квітні-травні концерти туру продовжаться у США, Канаді, Франції, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Чехії, Італії, Швейцарії, Великій Британії…

LP - When We're High

Лаурі Перголіцці (LP) знадобилося лише два роки для того, щоб стати однією із найулюбленіших поп-рок-співачок в Україні: її з однаковим успіхом приймають як на сольних аншлагових концертах, так і на масштабних фестивалях. Пісню "Lost On You", завдяки якій LP піднялася на вершини чартів в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи, на українських концертах давно співають хором.

