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Lord of The Dance: киевляне увидят новое грандиозное шоу

 

19.11.2019

19 ноября 2019 в Национальном дворце "Украина" состоится невероятное шоу зажигательного ирландского коллектива Lord of The Dance с новой программой "Опасные игры" (билеты).

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Известный на весь мир коллектив - это сочетание традиционного мастерства, живая музыка и высокотехнологичное современное шоу, от которого захватывает дух. Все это - благодаря руководителю, режиссеру и хореографу Майклу Флэтли, и композитору Жерару Фэйхи.

В этот вечер зрители увидят не только новое шоу, но и номера, которые уже стали классикой их выступлений.

Lord of The Dance

Lord of the Dance стал одним из самых успешных танцевальных шоу мира, проведя аншлаговых туры по Европе и США. DVD с их записью стал "платиновым" в Ирландии, Великобритании и США, "золотым" в Канаде и Австралии; в общей сложности было продано более миллионов копий.

Lord of The Dance

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