Липнева V'YAVA. Кращі концерти у Саду Бажань цього тижня: кого і коли слухати

Кінець липня у культурному просторі V'YAVA, що знаходиться у "Саду Бажань" на ВДНГ, буде насичений музичними подіями - від зцілюючих мелодій Саші Чемерова до гіпнотичних сетів KATE ZUBOK.

Пропонуємо вам детальний анонс заходів, які треба відвідати для того, щоб підняти собі настрій, відпочити і зарядитися яскравими емоціями.

Tember Blanche із великим концертом зі струнними (26 липня)

Цього вечора гостей V’YAVA чекає особливий музичний перформанс від Саші Ганапольської та Влада Лагоди. Цього разу інді-поп дует виступить у супроводі струнних інструментів, тож їхні хітові пісні зазвучать по-особливому зворушливо й романтично.

Але головне - Саша і Влад дотримуватимуться свого головного правила - бути справжніми й не стримувати своїх емоцій. Тож, якщо ви відчуєте бажання обійняти когось поруч під час концерту, не дивуйтеся - це магія музики Tember Blanche.

KATE ZUBOK і SMAILOV (27 липня)

Цього вечора на V’YAVA запалюватиме талановита українська діджейка та продюсерка світового масштабу KATE ZUBOK. Артистка приїде до Києва з Парижа, адже давно живе саме там.

За цей час KATE ділила сцену із цілою плеядою зірок електронної сцени - від &Me, Black Coffee і Solomun до WhoMadeWho та Джеймі Джонса. Її гіпнотичні сети лунали на зіркових локаціях у Ріо, Гонконзі, Мілані, Ібіці, Дубаї, Сан-Тропе, Парижі, містах США тощо.

KATE відома своїми потужними, мелодійними та експресивними звуковими ландшафтами. Музика - це вираження її почуттів, а кожен сингл артистки - це емоція або стан. Ділитися музикою від серця, щоб відкривати серця інших - саме те, до чого прагне KATE ZUBOK.

27 липня її підтримають SMAILOV, Votuma й інші талановиті діджеї.

Зцілюючий концерт від Саші Чемерова (28 липня)

Його музика зцілює та підтримує. Як співзасновник і продюсер "Культурного десанту музикант займається культурно-психологічною підтримкою військових, виступає в деокупованих містах та перед солдатами на гарячих напрямках, у лікарнях та бомбосховищах.

На V’YAVA артист наживо виконає улюблені меломанами хіти. Це й "Любила", створена спільно з гуртом "Бумбокс", і "Сльози", яка допомогла людям виплеснути накопичений біль, звісно, "В країні ілюзій", "Любила", "Тримай мене", "Кохання до смерті" й "Білгород".

Додамо, що квитки на концерти можна придбати за посиланням.