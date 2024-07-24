Липнева V'YAVA. Кращі концерти у Саду Бажань цього тижня: кого і коли слухати
26.07.2024-28.07.2024
Кінець липня у культурному просторі V'YAVA, що знаходиться у "Саду Бажань" на ВДНГ, буде насичений музичними подіями - від зцілюючих мелодій Саші Чемерова до гіпнотичних сетів KATE ZUBOK.
Пропонуємо вам детальний анонс заходів, які треба відвідати для того, щоб підняти собі настрій, відпочити і зарядитися яскравими емоціями.
Tember Blanche із великим концертом зі струнними (26 липня)
Цього вечора гостей V’YAVA чекає особливий музичний перформанс від Саші Ганапольської та Влада Лагоди. Цього разу інді-поп дует виступить у супроводі струнних інструментів, тож їхні хітові пісні зазвучать по-особливому зворушливо й романтично.
Але головне - Саша і Влад дотримуватимуться свого головного правила - бути справжніми й не стримувати своїх емоцій. Тож, якщо ви відчуєте бажання обійняти когось поруч під час концерту, не дивуйтеся - це магія музики Tember Blanche.
KATE ZUBOK і SMAILOV (27 липня)
Цього вечора на V’YAVA запалюватиме талановита українська діджейка та продюсерка світового масштабу KATE ZUBOK. Артистка приїде до Києва з Парижа, адже давно живе саме там.
За цей час KATE ділила сцену із цілою плеядою зірок електронної сцени - від &Me, Black Coffee і Solomun до WhoMadeWho та Джеймі Джонса. Її гіпнотичні сети лунали на зіркових локаціях у Ріо, Гонконзі, Мілані, Ібіці, Дубаї, Сан-Тропе, Парижі, містах США тощо.
KATE відома своїми потужними, мелодійними та експресивними звуковими ландшафтами. Музика - це вираження її почуттів, а кожен сингл артистки - це емоція або стан. Ділитися музикою від серця, щоб відкривати серця інших - саме те, до чого прагне KATE ZUBOK.
27 липня її підтримають SMAILOV, Votuma й інші талановиті діджеї.
Зцілюючий концерт від Саші Чемерова (28 липня)
Його музика зцілює та підтримує. Як співзасновник і продюсер "Культурного десанту музикант займається культурно-психологічною підтримкою військових, виступає в деокупованих містах та перед солдатами на гарячих напрямках, у лікарнях та бомбосховищах.
На V’YAVA артист наживо виконає улюблені меломанами хіти. Це й "Любила", створена спільно з гуртом "Бумбокс", і "Сльози", яка допомогла людям виплеснути накопичений біль, звісно, "В країні ілюзій", "Любила", "Тримай мене", "Кохання до смерті" й "Білгород".
Додамо, що квитки на концерти можна придбати за посиланням.