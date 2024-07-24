Июльская V'YAVA. Лучшие концерты в "Саду Желаний" на этой неделе: кого и когда слушать

26.07.2024-28.07.2024

Конец июля в культурном пространстве V'YAVA, находящемся в "Саде Желаний" на ВДНГ, будет насыщен музыкальными событиями - от исцеляющих мелодий Саши Чемерова до гипнотических сетов KATE ZUBOK.

Предлагаем вам подробный анонс мероприятий, которые нужно посетить для того, чтобы поднять себе настроение, отдохнуть и зарядиться яркими эмоциями.

Tember Blanche с большим концертом со струнными (26 июля)

В этот вечер гостей V'YAVA ждет особый музыкальный перформанс от Саши Ганапольской и Влада Лагоды. На этот раз инди-поп дуэт выступит в сопровождении струнных инструментов, так что их хитовые песни зазвучат по-особому трогательно и романтично.

Но главное - Саша и Влад будут придерживаться своего главного правила - быть настоящими и не сдерживать своих эмоций. Итак, если вы почувствуете желание обнять кого-то рядом во время концерта, не удивляйтесь - это магия музыки Tember Blanche.

KATE ZUBOK и SMAILOV (27 июля)

В этот вечер на V'YAVA будет зажигать талантливая украинская диджейка и продюсер мирового масштаба KATE ZUBOK. Артистка приедет в Киев из Парижа, ведь давно живет там.

За это время KATE делила сцену с целой плеядой звезд электронной сцены - от &Me, Black Coffee и Solomun до WhoMadeWho и Джейми Джонса. Ее гипнотические сети раздавались на звездных локациях в Рио, Гонконге, Милане, Ибице, Дубае, Сан-Тропе, Париже, городах США и т. д.

KATE известна своими мощными, мелодичными и экспрессивными звуковыми ландшафтами. Музыка - это выражение ее чувств, а каждый сингл артистки - это эмоция или состояние. Делиться музыкой от сердца, чтобы открывать сердца других - именно то, к чему стремится KATE ZUBOK.

27 июля ее поддержат SMAILOV, Votuma и другие талантливые диджеи.

Целебный концерт от Саши Чемерова (28 июля)

Его музыка исцеляет и поддерживает. В качестве соучредителя и продюсера "Культурного десанта" музыкант занимается культурно-психологической поддержкой военных, выступает в деоккупированных городах и перед солдатами на горячих направлениях, в больницах и бомбоубежищах.

На V'YAVA артист вживую исполнит любимые меломанами хиты. Это и "Любила", созданная совместно с группой "Бумбокс", и "Сльози", которая помогла людям выплеснуть накопившуюся боль, и конечно, "В країні ілюзій", "Тримай мене", "Кохання до смерті" и "Білгород"

Добавим, что билеты на концерты можно купить по ссылке.