Легендарный трубач из оркестра Эннио Морриконе впервые выступит в Украине

23.10.2021

Выдающийся музыкант современности Андреа Джуффреди 23 октября впервые выступит в Украине.

Виртуозный итальянский трубач, который по праву считается одним из лучших и самых разноплановых музыкантов мира, сыграет на сцене Caribbean Club Concert Hall в сопровождении звезд джазовой сцены столицы.

Андреа Джуффреди был первой трубой в оркестре Filarmonica della Scala под руководством легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе.



Трогательное исполнение и невероятная мастерская игра на сцене привели Джуффреди к положительным отзывам и концертам по всему миру. Он комфортно и уверенно чувствует себя в разных жанрах: от классики до современности.

Среди многочисленных музыкальных проектов, в которых принимал участие Джуффреди: благотворительные концерты Pavarotti & Friends, где он был первой трубой и выступал вместе с Джорджем Майклом, Лучано Паваротти и Энрике Иглесиасом; а также выступления в составе квартета с Лайзой Миннелли в телепрограмме итальянского телеканала "Rai 1" - "Porta a Porta".

23 октября на сцену Caribbean Club Concert Hall вместе с Андреа Джуффреді выйдут талантливые украинские музыканты: Дмитрий Александров (саксофон), Родион Иванов (фортепиано), Олег Марков (барабаны) и Александр Емец (бас).

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