Легендарный Саша Чемеров даст первый большой сольник в Киеве

19.06.2021

19 июня в клубе Stereo Plaza в Киеве состоится большой сольный концерт известного украинского рок-музыканта Саши Чемерова (билеты).

На счету легендарного рок-музыканта, лидера групп The Gitas и Димна Суміш - множество мощных хитов, которые крепко "держат" тысячи сердец. А еще кроме музыкальной деятельности Чемеров пишет поэзию и прозу, а также занимается фотографией. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

Если ты также слушаешь эту музыку в авто, на работе, на отдыхе - то настало время побывать на сольнике любимого артиста!

Во время грандиозного концерта прозвучат любимые многими хиты ДС и The Gitas, а также новые композиции, в том числе - совместная с Андреем Хлывнюком песня "Любила", которая была презентована недавно.