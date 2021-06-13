Легендарний Саша Чемеров дасть перший великий сольник у Києві

19.06.2021

19 червня в клубі Stereo Plaza в Києві відбудеться великий сольний концерт відомого українського рок-музиканта Саші Чемерова (квитки).

На рахунку легендарного рок-музиканта, лідера гуртів The Gitas і Димна Суміш - безліч потужних хітів, що міцно "тримають" тисячі сердець. А ще окрім музичної діяльності Чемеров пише поезію і прозу, а також займається фотографією. Недарма кажуть, що обдарована людина - талановита в усьому.

Якщо ти - також слухаєш цю музику в авто, на роботі, на відпочинку - то настав час побувати на сольнику улюбленого артиста!

Під час грандіозного концерту прозвучать улюблені багатьма хіти ДС та The Gitas, а також нові композиції, зокрема - спільна з Андрієм Хливнюком пісня "Любила", яка була презентована нещодавно.