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Легендарний Саша Чемеров дасть перший великий сольник у Києві

Новость на русском → Неділя 13 червня 2021 21:10
Легендарний Саша Чемеров дасть перший великий сольник у Києві Фото: Саша Чемеров дасть великий концерт у Києві (прес-служба)

19.06.2021

19 червня в клубі Stereo Plaza в Києві відбудеться великий сольний концерт відомого українського рок-музиканта Саші Чемерова (квитки).

На рахунку легендарного рок-музиканта, лідера гуртів The Gitas і Димна Суміш - безліч потужних хітів, що міцно "тримають" тисячі сердець. А ще окрім музичної діяльності Чемеров пише поезію і прозу, а також займається фотографією. Недарма кажуть, що обдарована людина - талановита в усьому.

Якщо ти - також слухаєш цю музику в авто, на роботі, на відпочинку - то настав час побувати на сольнику улюбленого артиста!

Під час грандіозного концерту прозвучать улюблені багатьма хіти ДС та The Gitas, а також нові композиції, зокрема - спільна з Андрієм Хливнюком пісня "Любила", яка була презентована нещодавно.

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