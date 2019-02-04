UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Легендарные VACUUM возвращаются в Киев с концертом

 

14.02.2019

Вселенная эмоций, бесконечность любви и космическая чувственность - 14 февраля шведская синти-поп группа VACUUM сыграет концерт ко Дню Влюбленных в киевском Caribbean Club Concert-Hall.

 VACUUM ворвались на межконтинентальную музыкальную арену как эпатажное синти-поп трио из ангелоподобного Маттиаса Линдблума, экстравагантного Александра Барда и кибер-женщины Марины Шипченко. 

Сегодня VACUUM - это творческая коллаборация артиста и музыкального продюсера Маттиаса Линдблума и композитора Андреса Вальбека. В репертуаре группы завораживающие лирические песни, а их дебютный сингл I Breathe по сей день среди супер-хитов мирового масштаба. 

3 факта про VACUUM: 

1. Вокалиста группы Маттиаса Линдблума называют шведским Брэдом Питом.

2. Соснователь группы Александр Бард.

Самые читаемые новости

3. Сотрудничали с Garu, Тарьей Турунен и другими артистами.

 Про связь музыки и любви Маттиас Линдблум говорит так: "Я люблю петь о любви. Это самая важная вещь в мире. Если ты пишешь песни, то касаешься разных тем, но миллион песен ты можешь написать только про свое сердце".

Трогательный вокалист с бархатным баритоном дарит не просто выступления, а настоящие путешествия в бесконечность любви и романтических отношений.

14 февраля концерт VACUUM - это музыка для поцелуев, нежности и живых сердец. Любимые хиты и новые песни в этот вечер в Caribbean Club Concert-Hall! 

 

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины концертгруппа