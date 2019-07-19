Легенда Эдит: финалистка шоу "Голос страны" Натали Пичкур споет песни Эдит Пиаф

Натали Пичкур споет песни Эдит Пиаф

30.07.2019

30 июля финалистка проекта "Голос страны" Натали Пичкур выступит с программой "Легенда Эдит" в столичном Caribbean Club Concert-Hall. На концерте, посвященному великой Эдит Пиаф, вживую прозвучат легендарные композиции "Padam, Padam", "Non, je ne regrette rien", "La Vie en rose" и многие другие.

"Для меня нет ничего более важного в жизни, чем любовь и мои песни, но мои песни — это тоже любовь", - сказала как-то Эдит Пиаф.

Эдит Пиаф - величайшая певица, ставшая символом французского шансона. Пиаф называют национальным достоянием Франции, а ее песни любят и поют во всем мире.

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Натали Пичкур - певица французского шансона, финалистка шоу "Голос страны" и автор проекта "Paris. Chanson. Accordion". Натали известна своим участием в легендарном проекте "NOTRE DAME DE PARIS".

"Идея концерта “Легенда Эдит” вынашивалась мною более 15 лет. С каждым годом я убеждаюсь, что история жизни и любви Пиаф не дают обществу покоя. Люди с вожделением и трепетом слушают известные песни, ходят на спектакли и мюзиклы. Во всем мире знают и любят Пиаф до сих пор. Ее творчество и голос - достояние мира! Наверное в этом и заключается Легенда Пиаф", - рассказывает Натали Пичкур.

Красивый вечерний наряд, бокал вина и погружение в атмосферу Франции - проведите незабываемый летний вечер!

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