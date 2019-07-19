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Легенда Едіт: фіналістка шоу "Голос країни" Наталі Пічкур заспіває пісні Едіт Піаф

Lite » Афиша 19.07.2019 - 10:59
Наталі Пічкур заспіває пісні Едіт Піаф
Наталі Пічкур заспіває пісні Едіт Піаф

30.07.2019

30 липня фіналістка проекту "Голос країни" Наталі Пічкур виступить з програмою "Легенда Едіт" у столичному Caribbean Club Concert-Hall. На концерті, присвяченому великої Едіт Піаф, наживо прозвучать легендарні композиції "Padam, Padam", "Non, je ne regrette rien", "La Vie en rose" і багато інших.

"Для мене немає нічого більш важливого в житті, ніж любов і мої пісні, але мої пісні — це теж любов", - сказала якось Едіт Піаф.

Едіт Піаф - найбільша співачка, що стала символом французького шансону. Піаф називають національним надбанням Франції, а її пісні люблять і співають в усьому світі.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Легенда Едіт: фіналістка шоу &quot;Голос країни&quot; Наталі Пічкур заспіває пісні Едіт Піаф

Легенда Едіт: фіналістка шоу &quot;Голос країни&quot; Наталі Пічкур заспіває пісні Едіт Піаф

Наталі Пічкур - співачка французького шансону, фіналістка шоу "Голос країни" та автор проекту "Paris. Chanson. Accordion". Наталі відома своєю участю в легендарному проекті "NOTRE DAME DE PARIS".

"Ідея концерту "Легенда Едіт" виношувалася мною понад 15 років. З кожним роком я переконуюся, що історія життя та кохання Піаф не дають суспільству спокою. Люди з жагою та трепетом слухають відомі пісні, ходять на вистави та мюзикли. У всьому світі знають і люблять Піаф досі. Її творчість та голос - надбання світу! Напевно в цьому і полягає Легенда Піаф", - розповідає Наталі Пічкур.

Гарне вечірнє вбрання, келих вина і занурення в атмосферу Франції - проведіть незабутній літній вечір!

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.


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