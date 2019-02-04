Культурно-комедийный хип-хоп: PATSYKI Z FRANEKA в Caribbean Club

09.02.2019
9 февраля безумная компания культурных хулиганов - группа PATSYKI Z FRANEKA - раскачает и зажжет киевский Caribbean Club Concert Hall!
PATSYKI Z FRANEKA читают четкий хип-хоп на модных танцевальных ритмах и народных мотивах, и называют свой стиль - ukrainian garage.
Говорят, что они "кумиры молодежи". А почему бы и нет? В декабря 2016 года группа нанесла двойной удар по украинскому шоу-бизнесу, выпустив дебютный клип на супер-хит "VasЯ OMG" и выступив с мегапопулярными DZIDZIO на M1 Music Awards в Дворце Спорта, после чего о них узнала вся страна.
Видео: YouTube/PATSYKI Z FRANEKA
Стоит пойти на концерт PATSYKI Z FRANEKA, потому что они:
Убедиться в том, что PATSYKI Z FRANEKA умеют зажигать, и оторваться вместе сними под взрывные ритмы можно будет уже 9 февраля на в Caribbean Club Concert Hall (билеты).
Видео: YouTube/PATSYKI Z FRANEKA