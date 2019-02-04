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Культурно-комедийный хип-хоп: PATSYKI Z FRANEKA в Caribbean Club

 

09.02.2019

9 февраля безумная компания культурных хулиганов - группа PATSYKI Z FRANEKA - раскачает и зажжет киевский Caribbean Club Concert Hall! 

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PATSYKI Z FRANEKA читают четкий хип-хоп на модных танцевальных ритмах и народных мотивах, и называют свой стиль - ukrainian garage.

 Говорят, что они "кумиры молодежи". А почему бы и нет? В декабря 2016 года группа нанесла двойной удар по украинскому шоу-бизнесу, выпустив дебютный клип на супер-хит "VasЯ OMG" и выступив с мегапопулярными DZIDZIO на M1 Music Awards в Дворце Спорта, после чего о них узнала вся страна.

Видео: YouTube/PATSYKI Z FRANEKA

Стоит пойти на концерт PATSYKI Z FRANEKA, потому что они:

  • стильные, веселые, немного наглые и, безусловно, талантливые
  • победители конкурса "Хіт Конвеєр" канала М2 и финалисты шоу "Х-Фактор"
  • авторы супер-хита "VasЯ OMG"
  • создают собственный трендовый продукт, который качает.

Убедиться в том, что PATSYKI Z FRANEKA умеют зажигать, и оторваться вместе сними под взрывные ритмы можно будет уже 9 февраля на в Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Видео: YouTube/PATSYKI Z FRANEKA

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