"Крихітка" возвращается ради эксклюзивного концерта для киевлян

05.08.2021

"Курени" продолжают продвигать современную украинскую музыку на сцене "Пой сюди": знакомят с молодыми исполнителями, на концерты которых могут бесплатно попасть все желающие, а также устраивают выступления известных корифеев музыкальной сцены, послушать которых можно, купив билет по вменяемой цене.

В четверг, 5 августа, на сцене "Пой сюда" выступит группа "Крихітка". Во время концерта можно будет услышать как старые добрые хиты, так и несколько новых композиций (билеты).



Группа "Крихітка" стал продолжением коллектива "Крихітка Цахес", который прекратил свое существование после смерти гитариста Михаила Гичана. В 2000-х музыкальный коллектив совершил настоящую революцию в женской рок-музыке в Украине. Песни группы называют ключевыми в развитии женской украинской музыкальной лирики, наряду с произведениями таких групп как "Фактично Самі", Quarpa и других.

Собственный стиль исполнения музыканты называют актуальной альтернативной поп-музыкой, описывая направление как "немножко пост-панка, немного трип-хопа, немного гранджа, немного брит-попа и поп-музыки". Среди своих музыкальных ориентиров и любимых команд участники "Крихітки" называют такие коллективы как Cure, Deftones, Incubus, Skunk Anansie, Massive Attack, Bjork, Muse, Radiohead, Lamb, Nine Inch Nails, Sigur Ros, The White Stripes.

Первый и пока единственный полноценный альбом "Крихітки" под названием "Рецепт" вышел в 2009 году и стал определенной точкой отсчета расцвета коллектива. Кредит на запись альбома вокалистка Саша Кольцова выиграла в программе "Акулы Бизнеса". Этот шаг пресса потом называла "невиданным доселе в Украине способом добывания средств на раскрутку группы".

Заручившись тогда поддержкой Юрия Хусточки, Дмитрия Шурова и Ильи Галушко, которые на тот момент были участниками группы Esthetic Education, "Крихітка" записала один из лучших украинских альбомов двухтысячных: с идеальной работой от первой до последней песни, где есть и лирика, и рок-н-ролл, и прекрасный женский вокал.



В то же время с момента выхода альбома "Рецепт" прошло уже более десяти лет и за это время группа выпустила лишь несколько синглов, мини-альбом и на удивление редко дает концерты. Первое за четыре года выступление "Крихітки" на публике состоялось в феврале прошлого года. Последний раз коллектив выступал в августе прошлого года, после чего снова замолчал в год.

За это долгое время тишины группа записала несколько новых песен, в том числе и композицию "Бурштин" – нежный и одновременно драйвовый поп-рок, которым запомнилась "Крихітка" в середине 2000-х.

Эта композиция должна войти в новый альбом, который сейчас готовят участники группы.

"Боимся в очередной раз обещать, но да, нам бы очень хотелось", – прокомментировала фронтвумен Саша Кольцова возможность выхода нового альбома.



Что касается концертов, то после длительного перерыва "Крихітка" снова собирает друзей. На этот раз – 5 августа на концерте под открытым небом на зеленых холмах Днепра в "Куренях".