"Крихітка" повертається заради ексклюзивного концерту для киян

05.08.2021

"Курені" продовжують просувати сучасну українську музику на сцені "Пой сюди": знайомлять із молодими виконавцями, на концерти яких можуть безкоштовно потрапити усі охочі, а також влаштовують виступи знаних корифеїв музичної сцени, послухати яких можна, купивши квиток за притомну ціну.

У четвер, 5 серпня, на сцені "Пой сюди" виступить гурт "Крихітка". Під час концерту можна буде почути як старі добрі хіти, так і кілька нових композицій (квитки).



Гурт "Крихітка" став продовженням колективу "Крихітка Цахес", який зупинив своє існування після смерті гітариста Михайла Гичана. У 2000-х музичний колектив здійснив справжню революцію у жіночій рок-музиці в Україні. Пісні "Крихітки" називають ключовими у розвитку феміністичного відгалуження в українській музичній ліриці, поряд з творами груп "Фактично Самі", Quarpa та інших.

Власний стиль виконання музиканти називають актуальною альтернативною поп-музикою, описуючи напрямок як "трішки пост-панку, трохи тріп-хопу, трохи гранджу, трохи брит-попа, і поп-музики". Серед своїх музичних орієнтирів і улюблених команд учасники "Крихітки" називають такі колективи, як Cure, Deftones, Incubus, Skunk Anansie, Massive Attack, Bjork, Muse, Radiohead, Lamb, Nine Inch Nails, Sigur Ros, The White Stripes.

Перший і наразі єдиний повноцінний альбом "Крихітки" під назвою "Рецепт" вийшов у 2009 році і став певною точкою відліку розквіту колективу. Кредит на запис альбому вокалістка Саша Кольцова виграла у програмі "Акули Бізнесу". Цей крок преса потім називала "небаченим досі в Україні способом добування коштів на розкрутку гурту".

Заручившись тоді підтримкою Юрія Хусточки, Дмитра Шурова та Іллі Галушка, які на той момент були учасниками гурту Esthetic Education, "Крихітка" записала один із найкращих українських альбомів 2000-их: з ідеальною роботою від першої до останньої пісні, де є і лірика, і рок-н-ролл, і чудовий жіночий вокал.



Проте з моменту виходу альбому "Рецепт" минуло вже більше десяти років і за цей час гурт випустив лише кілька синглів, міні-альбом і напрочуд рідко дає концерти. Перший за чотири роки виступ на публіці у "Крихітки" відбувся в лютому минулого року. Востаннє колектив виступав у серпні минулого року, після чого знову замовчав на рік.

За цей довгий період тиші гурт написав кілька нових пісень, зокрема і композицію "Бурштин" – ніжний і одночасно драйвовий поп-рок, яким і запам’яталися "Крихітка" в середині 2000-х.

Ця композиція має увійти до нового альбому, який наразі готують учасники гурту.

"Боїмося вчергове обіцяти, але так, нам дуже хотілося би", – прокоментувала фронтвумен Саша Кольцова можливість виходу нового альбому.



Щодо концертів, то після тривалої перерви "Крихітка" знову збирає друзів. Цього разу – 5 серпня на концерті просто неба на зелених пагорбах Дніпра в "Куренях".