Концерт Евгения Хмары, Improv Live Show, варьете "Рояль" и другое: афиша сентября в Caribbean Club

06.09.2021-30.09.2021

Пришла осень, а с ней и похолодание. Самое время согреваться бокалом глинтвейна на выступлениях любимых артистов. Caribbean Club Concert Hall подготовил для ценителей культурного отдыха разнообразный репертуар: концерты, юмористические вечера, варьете, театральные представления и джазовые шоу. Рассказываем подробнее обо всех событиях, которые состоятся в концерт-холле в сентябре.

6 сентября: концерт Taras Luka project

Уникальный украинский коллектив Taras Luka project выступит с программой "Part of the Journey", а специальным гостем концерта станет известный саксофонист Андрей Чмут. Музыка коллектива сочетает в себе латиноамериканские стили, элементы фьюжна и джаза. Перемена ритмических рисунков и мелодических линий добавляет музыке полноты звучания.

"У каждого в жизни есть определенная история, как правило, не одна. История, которой хотим поделиться, пережить еще раз. История, наполненная особыми эмоциями, переживаниями и чувствами. Каждая из таких историй вдохновляет нас и помогает каждый день не останавливаться и двигаться вперед. Именно так и родилась идея создать программу "Part of the Journey". Каждая из композиций, вошедших в этот альбом, имеет определенную идею и рассказывает одну из историй моей жизни", - рассказывает об идее создания проекта основатель и идейных вдохновитель коллектива Тарас Лука.

7 сентября: Improv Live Show

Развлекательное шоу Improv Live Show – это меткий юмор на актуальные темы и скетчи, которые вы не увидите на телевидении. В шоу нет режиссуры и сценария: все, что происходит в программе – рождается прямо на сцене. После просмотра Improv Live Show гарантировано хорошее настроение и положительные впечатления.

Improv Live Show создали актеры известных телевизионных шоу "Вечерний Киев", "Рассмеши комика", "Лига Смеха", "Женский Квартал": Роман Мищеряков, Валик Михиенко, Вова Шумко и Костя Трембовецкий. Они отточили свое мастерство на самых громких телевизионных проектах и ​​знают, как завести зал.

8, 11, 15, 22 и 29 сентября: спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат"

Спектакли "Черного квадрата" – это отличный вариант отдыха для тех, кто любит сочетать театр со вкусным ужином за бокалом любимого напитка.

Насладиться утонченной актерской игрой и отборным юмором в сентябре гости смогут на таких спектаклях: 8 сентября – "Предварительные ласки", 11 сентября – "Секс на пляже – не только коктейль", 15 сентября – "Тестостерон или Пир Духа", 22 сентября – "Сексом дружбу не испортишь" и 29 сентября – "Офис. Зажги в себе желание". По художественному замыслу автора спектакли исполняются на русском языке.

9 сентября: концерт Aniko Dolidze Big Band

9 сентября в Caribbean Club прозвучат легендарные хиты классического Джаза и Эпохи Больших Оркестров в исполнении Aniko Dolidze Big Band. "Amapola", "Moonlight serenade", "It don’t mean a thing", "S Wonderful", "Top Hat , White Tie and Tails" и другие всемирно известные композиции прозвучат в этот вечер в концерт-холле.

"Этот концерт – квинтэссенция программ Aniko Dolidze Big Band, всё самое главное, самое любимое. Свинг – мощная энергия, которая заряжает нас позитивом, наполняет радостью и воодушевляет. Наша цель – сделать людей счастливее", – поделилась бэнд-лидер коллектива Анико Долидзе.

10, 17 и 24 сентября: варьете"Рояль"

"Мы на один вечер приглашаем зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого", - рассказали создатели шоу.

Варьете "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Шоу уже покорило сердца тысяч зрителей. Теперь ваша очередь насладиться искусством варьете!

12 сентября: стендап "Бабье лето"

​​Cтендап-вечер от "Ukrainian Stand-Up Agency" – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения.

На одной сцене соберутся 4 супер-комика, известных зрителям по таким ТВ-шоу, как "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Комік на мільйон" и другими: Иван Жорноклей, Андрей Бережко, Денис Кораблев и Слава Бу. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.

13 сентября: концерт "Квартет Денниса Аду"

"Квартет Денниса Аду" выступит в Caribbean Club с концертом "Sunlight Above The Sky". Один из самых востребованных джазовых коллективов Украины сыграет композиции с дебютного альбома Денниса "Influences", а также из нового сборника "Sunlight Above The Sky", который вышел в этом году.

Музыканты исполнят программу в стиле би-боп, хард-боп, свинг, в основе которой авторские аранжировки, а также музыка Денниса, написанная под влиянием творчества таких музыкантов, как Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clifford Brown, Wayne Shorter, Lee Morgan, Kenny Dorham, Booker Little, Tad Dameron, Nicholas Payton, Walace Roney и других.

14 сентября: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet

Yiddish Jazz Show – музыкальное представление с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно и зритель, и герой действа. Идеолог проекта – певица GOLDA (Татьяна Амирова) – с детства знакома с этими песнями, их вековой историей и особым характером. В компании с топовыми украинскими джазовыми музыкантами GOLDA находит новое прочтение забытым песням, вдыхает в них свежесть и заставляет полюбить эти песни даже тех, кто до сих пор был совсем не знаком с еврейской культурой.

"Только здесь вас накормят, напоят, сводят на рынок и еще женят в придачу – все в лучших традициях одесских двориков. Мы буквально приглашаем вас в нашу квартиру в гости. Посидим вместе на кухне, заглянем в тайные комнаты, попрыгаем на диване и просто поговорим по душам. Все это в сопровождении живого джаз-бэнда и замечательной GOLDA", – рассказывает режиссер-постановщик шоу Павел Бондаренко.

18 сентября: современное танго-спектакль "ProstoTa"

Первый в Украине танго-спектакль "ProstoTa" – это танцевальный перфоманс под живое музыкальное сопровождение, участниками которого являются не только танцоры, но и музыканты. Спектакль появился благодаря встрече и задумке творческих людей: основательницы студии танцев "GOLDANCE" Светланы Шеветовской, музыкантов виртуоз-квартета KYIV TANGO PROJECT и молодого танцевального театра WAVE. Режиссером спектакля стал известный хореограф-постановщик Алексей Бусько.

"Долой все стандарты, мы покажем, каким танго является на самом деле. Мы расскажем просто о самом главном…", — рассказывают создатели спектакля.

Они обещают стереть все штампы и стереотипы вокруг танго, полностью перевернуть представление об этом стиле и о понятии "танго-спектакль" в целом.

19 сентября: концерт Павла Игнатьева

Виртуозный джазовый композитор Павел Игнатьев сыграет программу "Мелодия украинской души" в Caribbean Club. В программе концерта прозвучат авторские композиции, джазовые импровизации на темы украинских песен и известные мелодии украинских композиторов.

Павел Игнатьев – украинский неоклассический и джазовый пианист и композитор. В музыкальных кругах его имя давно стало легендой. Он постоянно экспериментирует со звуком, стилями, подачей. Композиции Павла – как живые музыкальные картины. Гости концерта погружаются в океан звучания фортепиано под видеоряд на большом экране и путешествуют по разным уголкам планеты, наслаждаются чистыми чувствами.

23 сентября: концерт Евгения Хмары

Украинский композитор и виртуозный пианист Евгений Хмара выступит с особенной камерной программой. На концерте прозвучат известные композиции артиста, а также множество новых инструментальных шедевров, которые будут выполнены впервые. Рояль, струнный квартет, космический Ханг и аккордеон создадут незабываемую атмосферу вечера.

"Продвигая инструментальную музыку в нашей стране и за ее пределами, я всегда сосредотачиваюсь на создании больших шоу с участием оркестра, хора, гитаристов и барабанщиков, приглашаю звезд украинской эстрады. Но в этот вечер я планирую сделать что-то более душевное и не такое масштабное. Вот и родилась мысль создать камерную программу, сделать акцент на музыке, которая приходит. Это будет очень теплый, я бы сказал семейный концерт. Хочу, чтобы все кто придет, получили удовольствие от дружеской атмосферы этого музыкального вечера", - рассказывает Евгений Хмара.

25 сентября: шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" продолжает радовать поклонников своими концертами. Ежемесячно гостей приглашают познавать джаз вместе с Алексеем Коганом и виртуозными музыкантами Jazz in Kyiv Band в камерной атмосфере Caribbean Club.

Гости шоу узнают от Алексея Когана невыдуманные истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

28 сентября: шоу SpeakEasy Jazz

Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу "Эпоха Джаза" с новой программой "В ритме буги". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры — виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительную путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит тэп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

30 сентября: концерт Karta Svitu

Группа Karta Svitu сыграет первый большой сольный концерт в Киеве. В этом году команда ворвалась в украинский шоу-бизнес, выступив на главной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также устроив виртуальный музыкальный батл с самим мэром Киева. Про хит "Одного дня я стану мером" с Кличко написали ведущие украинские медиа, и вот наконец можно будет услышать эту песню вживую.

Karta Svitu впервые представит публике полную концертную программу, музыканты зарядят уже привычным для выступлений группы драйвом, приправленными фирменным шутками от солиста Ивана Марунича. Слушатели услышат лайв-версию сингла "Квартира", на которую в сентябре выходит дебютный видеоклип, и трек "Лопес", который получил вторую жизнь, и сейчас находится в горячей ротации украинских радио.