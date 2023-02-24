У Києві відбудеться BRAVEUA FEST, де збиратимуть на пікапи для ЗСУ

В Києві відбудеться потужний музичний фестиваль BRAVEUA FEST.

Захід об’єднує артистів, які продовжують активно творити під час війни, підтримуючи Україну та надихаючи наших воїнів.

18 березня о 17:00 у Stereo Plaza більше 20 молодих та популярних українських виконавців та гуртів чотири години співатимуть ваші улюблені хіти, разом з кращими піснями, які були створені під час Великої Війни.

На вас чекає потужна музична енергія таких виконавців, як POSITIFF, KOLA, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100ЛИЦЯ, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDRATENKO, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, BRYANGIN, DEMCHUK, MASHUKOVSKY, ЛЮСЯ КАВА, АННА ДОБРИДНЄВА, MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV.

Ведучим заходу стане зірковий волонтер та шоумен Андрій Джеджула.

Весь прибуток від концерту буде спрямовано на закупівлю та підготовку пікапів для наших воїнів.

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.