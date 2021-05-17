В Киеве состоится первый электронный фест после локдауна

05.06.2021

Атмосферные вечеринки Laboratorium возвращаются с новым уникальным концептом. 5 июня в Киеве будет блистать масштабный фестиваль электронной музыки с французским электронным самородком I Hate Models в роли хедлайнера (билеты).

Ивенты Laboratorium - это не только про непрекращающийся рейв и крутую музыку. Это про любовь, вдохновение и незабываемые эмоции. Своими ивентами они каждый раз бросают вызов другим организаторам, всей индустрии и прежде всего - себе. Вот и на этот раз затеяли что-то масштабное и неординарное, назвав понятным каждому словом "фестиваль". Однако речь здесь вовсе не о толпах, многочисленных артистах и длинных очередях, а о беззаботной атмосфере праздника, которая будет царить на вечеринке.

Как всегда удивительным станет лайн-ап мероприятия. 5 июня столицу наконец-то посетит долгожданный гость из Франции I Hate Models, знаменитый своими эклектичными сетами и музыкальными провокациями. Кроме хедлайнера, за звук на двенадцатой лаборатории будут отвечать еще два зарубежных гостя: уникальный нидерландский артист JNO и берлинская звезда PARALLX.

Украинский музыкальный десант представят #BSKD (Харьков, Nechto), ALEX SCHULTZ (Одесса, Повітря), НELETRON (Львов, Земляни) и SPALAH b2b KAMA (Киев, Laboratorium).

Июньский Laboratorium Festival дебютирует на новой просторной секретной локации с двумя барами, лаунж-зоной, фуд-кортом и фотохромами.

На вечеринке позаботятся не только про атмосферу и музыкальное удовольствие, но и про безопасность и комфорт. Именно поэтому организуют отдельную очередь для гостей с электронными билетами, чтобы все попали на ивент быстрее.