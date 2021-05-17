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У Києві відбудеться перший електронний фест після локдауну

Новость на русском → Понеділок 17 травня 2021 13:16
У Києві відбудеться перший електронний фест після локдауну На секретній київській локації пройде дванадцята вечірка Laboratorium

05.06.2021

Атмосферні вечірки Laboratorium повертаються із новим унікальним концептом. 5 червня в Києві гримітиме масштабний фестиваль електронної музики із французьким електронним самородком I Hate Models в ролі хедлайнера (квитки).

Івенти Laboratorium - це не тільки про невпинний рейв і круту музику. Це про любов, натхнення й незабутні емоції. Своїми івентами вони щоразу кидають виклик іншим організаторам, усій індустрії та найбільше - собі. Ось і цього разу затіяли щось масштабне й неординарне, назвавши зрозумілим кожному словом "фестиваль". Проте мова тут зовсім не про натовпи, численних артистів і довжелезні черги, а про безтурботну атмосферу свята, що пануватиме на вечірці.


Як завжди дивовижним стане лайн-ап заходу. 5 червня до столиці врешті навідається довгоочікуваний гість із Франції I Hate Models, знаменитий своїми еклектичними сетами й музичним провокаціями. Окрім хедлайнера, за звук на дванадцятій лабораторії відповідатимуть ще два зарубіжних гостя: унікальний нідерландський артист JNO й берлінська зірка PARALLX.

Український музичний десант представлять #BSKD (Харків, Nechto), ALEX SCHULTZ (Одеса, Повітря), НELETRON (Львів, Земляни) та SPALAH b2b KAMA (Київ, Laboratorium).

Червневий Laboratorium Festival дебютує на новій просторій секретній локації із двома барами, лаунж-зоною, фуд-кортом та фотохромами.

На вечірці потурбуються не тільки про атмосферу й музичне задоволення, а і про безпеку та комфорт. Саме тому організують окрему чергу для гостей з електронними квитками, щоб усі потрапили на івент якнайшвидше.

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