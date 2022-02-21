В Киеве покажут знаменитую рок-оперу The Wall
29.08.2022
29 марта во Дворце "Украина" состоится знаменитая рок-опера The Wall - шоу от City Lights Entertainment, созданное в 2019 году и посвященное 40-летию альбома Pink Floyd.
The Wall Opera Rock - новое невероятное прочтение произведения Pink Floyd, которое собирает полные залы на известных площадках Европы и Америки и самые высокие оценки медиа.
Этот римейк - тотальное зрелище, мощная рок-опера, в которой задействованы известные артисты со всего мира.
В Киеве покажут The Wall (фото: Top Media Communication)
Хореограф шоу Йохан Нус получил мировое признание от Парижа до Лас-Вегаса за классические и современные постановки, от "Щелкунчика" до "Шербургских зонтиков" и "Вестсайдской истории". Йохан имеет в списке с десяток самых влиятельных в мире наград в хореографии.
Всего в рок-опере The Wall задействовано 4 солистки, 6 музыкантов, 10 танцоров для шоу созданы уникальные визуальные эффекты, которые переносят вас к событиям, о которых писали Pink Floyd.
Факты об альбоме The Wall
- это самый известный альбом группы Pink Floyd 1979 года, который стал классикой мировой музыки
- альбом продали тиражом тридцать миллионов копий
- альбом стал музыкальным символом падения Берлинской стены
- альбом стал основой полнометражного художественного фильма 1982 года Pink Floyd The Wall
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте концертного агентства Аншлаг. Их стоимость - от 399 до 2999 грн.