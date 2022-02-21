У Києві покажуть знамениту рок-оперу The Wall

29.08.2022

29 березня у Палаці "Україна" відбудеться знаменита рок-опера The Wall - шоу від City Lights Entertainment, створене у 2019 році та присвячене 40-річчю альбому Pink Floyd.

The Wall Opera Rock - нове неймовірне прочитання твору Pink Floyd, яке має солдаути на знаних майданчиках Європи та Америки й найвищі оцінки медіа.

Цей рімейк - тотальне видовище, потужна рок-опера, в якій задіяні відомі артисти з усього світу.

У Києві покажуть The Wall (фото: Top Media Communication)

Хореограф шоу Йохан Нус отримав світове визнання від Парижу до Лас-Вегаса за класичні і сучасні постановки, від "Лускунчика" до "Шербурзьких парасольок" і "Вестсайдської історії". Йохан має в списку з десяток найвпливовіших у світі нагород у хореографії.

Загалом в рок-опері The Wall задіяно 4 солісти, 6 музикантів, 10 танцюристів, для шоу створені унікальні візуальні ефекти, які переносять вас до подій, про які писали Pink Floyd.

Факти про альбом The Wall

це найвідоміший альбом гурту Pink Floyd 1979 року, який став класикою світової музики

альбом продали накладом тридцять мільйонів копій

альбом став музичним символом падіння Берлінської стіни

альбом став основою повнометражного художнього фільму 1982 року Pink Floyd The Wall

Квитки на захід можна придбати на сайті концертної агенції Аншлаг. Їхня вартість - від 399 до 2999 грн.