У Києві покажуть знамениту рок-оперу The Wall
29.08.2022
29 березня у Палаці "Україна" відбудеться знаменита рок-опера The Wall - шоу від City Lights Entertainment, створене у 2019 році та присвячене 40-річчю альбому Pink Floyd.
The Wall Opera Rock - нове неймовірне прочитання твору Pink Floyd, яке має солдаути на знаних майданчиках Європи та Америки й найвищі оцінки медіа.
Цей рімейк - тотальне видовище, потужна рок-опера, в якій задіяні відомі артисти з усього світу.
У Києві покажуть The Wall (фото: Top Media Communication)
Хореограф шоу Йохан Нус отримав світове визнання від Парижу до Лас-Вегаса за класичні і сучасні постановки, від "Лускунчика" до "Шербурзьких парасольок" і "Вестсайдської історії". Йохан має в списку з десяток найвпливовіших у світі нагород у хореографії.
Загалом в рок-опері The Wall задіяно 4 солісти, 6 музикантів, 10 танцюристів, для шоу створені унікальні візуальні ефекти, які переносять вас до подій, про які писали Pink Floyd.
Факти про альбом The Wall
- це найвідоміший альбом гурту Pink Floyd 1979 року, який став класикою світової музики
- альбом продали накладом тридцять мільйонів копій
- альбом став музичним символом падіння Берлінської стіни
- альбом став основою повнометражного художнього фільму 1982 року Pink Floyd The Wall
Квитки на захід можна придбати на сайті концертної агенції Аншлаг. Їхня вартість - від 399 до 2999 грн.