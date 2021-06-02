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В Киеве будет петь NILETTO: его мегахит "Любимка" слышали все

Новина українською → Среда 02 июня 2021 17:50
В Киеве будет петь NILETTO: его мегахит "Любимка" слышали все Фото: NILETTO (Lighthouse CA)

10.06.2021

Главный хит-мейкер постсоветского пространства NILETTO, он же Данил Прытков, 10 июня в киевском клубе Stereo Plaza даст большой сольный концерт (билеты).

NILETTO-мастер неожиданных и успешных музыкальных коллабораций. Недавно он записал новую дуэтную песню "Не люблю" с Анет Сай и сразу же представил видео на нее.

Из последних достижений NILETTO: чувственная и одновременно динамичная композиция "НевывоЗИМАя" и фантастический клип-блокбастер на нее, ради которого Данилу пришлось стать самураем и сражаться на мечах. Конечно, все ради воссоединения с любимой и романтического финала.

Но и это не все новости. Уже около месяца артист держит интригу относительно того, когда выйдет трек "Someone like you". Дело в том, что Данил выложил кусочки этой песни в соцсетях, и она безумно понравилась поклонникам. Когда мир увидит полная версия композиции, до сих пор неизвестно. Однако что-то нам подсказывает, что мы однозначно услышим ее 10 июня.

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