В Киев едут звезды современного нео-соула Jose James & Taali

15.07.2021

15 июля в Киеве на локации "Курени" выступит очень классный и теплый американский дуэт Jose James & Taali (билеты).



Хосе Джеймс – звезда культового лейбла Blue Note Recrods и одно из самых ярких имен современного нео-соула.

Его стиль - отсутствие четкого направления и ныряние с головой в любой жанр, интересный ему прямо сейчас - не имеет значения, будь то хип-хоп, или соул, или драм-н-бейс.



В отличие от Джеймса, про Таали у нас мало кто знает. Она прежде всего запоминается особым тембром голоса, оставляющим в ушах приятное эхо, которое звучит еще какое-то время после того, как Таали заканчивает петь. Поэтому ее просто невозможно перестать слушать, она очаровывает.



В ее музыке особенно чувствуется фолковая традиция Леонарда Коэна и Джонни Митчелл.

В 2013-м она сделала видеосалон The Orchard Sessions, записывая лайв из своей нью-йоркской квартиры. В частности, уже на тех записях можно увидеть ее дуэт с Хосе Джеймсом, а также со Snarky Puppy и Беккой Стивенс, совместная работа с которой, кстати, принесла Таали в этом году номинацию на "Грэмми".

Один из пресс-релизов описал его так: "Лос-анджельский поп, иудейская гармония и чувственность нью-йоркской певицы" - и это микс, который лучше всего слушать вживую.